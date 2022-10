ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022/ Attesi molti dati

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Sono molti i dati in agenda in quest’ultima giornata della settimana. Alle 7:30 dalla Francia arriverà il Pil del terzo trimestre. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Spagna (ore 9:00) e alla Germania (ore 10:00). Alle 8:45 toccherà all’inflazione francese di ottobre, mentre alle 9:00 a quella spagnola, alle 11:00 a quella italiana e alle 14:00 a quella tedesca. Alle 9:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi all’importazione spagnolo di settembre. Alle 10:00 l’Istat comunicherà l’indice dei prezzi alla produzione di settembre. Alle 11:00 sapremo l’indice di fiducia di imprese e consumatori europei. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno redditi e spese personali di settembre, oltre che il il costo del lavoro del terzo trimestre. Alle 16:00 toccherà alle case vendute a settembre e all’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani con durata fino al 2033. A mercati chiusi è attesa la decisione di Fitch sul rating del Portogallo e di Dbrs su quello italiano. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Chevron ed ExxonMobil, da Francoforte quella di Volkswagen, da Parigi quelle di Airbus e Sanofi, mentre a Piazza Affari quelle di Eni, Biesse, Civitanavi Systems, Gel, Imprendiroma, Indel B, Piaggio, Risanamento e Saras.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2022/ Chiusura a +0,9%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,9% a 22.590 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +15,7%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+3,6%), Banca Mediolanum (+2%), Banco Bpm (+4,5%), Bper (+2,8%), Enel (+3,1%), Eni (+3,5%), Hera (+5,1%), Intesa Sanpaolo (+2,1%), Italgas (+5,3%), Mediobanca (+3,1%), Poste Italiane (+2,9%), Snam (+2,7%), Tenaris (+2,8%), Terna (+2,4%), Unicredit (+2,5%). Diasorin ha fatto peggio di tutti con un -7,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-2,5%), Interpump (-0,9%), Moncler (-4,2%), Prysmian (-0,8%), Recordati (-0,8%) e Stm (-7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 206 punti base.

BTP & SPREAD/ L'eredità scomoda sulle emissioni lasciata da Draghi e Franco

