ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 29 LUGLIO 2022/ Atteso Pil italiano

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTE TRIMESTRALI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in quest’ultima giornata della settimana. Alle 7:30 dalla Francia arriveranno il Pil del secondo trimestre e i consumi delle famiglie a giugno. Alle 8:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi all’importazione tedesco di giugno. Alle 8:45 conosceremo l’inflazione francese di luglio, mentre alle 9:00 quella spagnola, alle 11:00 quella italiana e quella europea. Alle 9:00 sapremo il Pil spagnolo del secondo trimestre, mentre alle 10:00 quello italiano e quello tedesco e alle 11:00 quello europeo. Alle 9:55 sarà la volta della disoccupazione tedesca di luglio. Alle 12:00 l’Istat renderà noto l’indice dei prezzi alla produzione di giugno. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le spese e i redditi personali di giugno insieme al costo del lavoro del secondo trimestre. Alle 15:45 toccherà alla lettura finale dell’Indice PMI di Chicago di luglio e alle 16:00 a quella dell’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Chevron, Colgate Palmolive ed Exxon Mobil, da Londra quella di AstraZeneca, da Parigi quelle di Bnp Paribas e Renault, mentre a Piazza Affari quelle di A2A, Cnh Industrial, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Nexi, AlerionCleanpower, Anima, Autogrill, Banca Sistema, Basicnet, Biesse, Cir, Gel, Kolinpharma, Monrif, Nvp, Prima Industrie, Rcs, Risanamento, Saras e Spindox.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2022/ Chiusura a +2,1%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,1% a 21.932 punti. Sul listino principale si è messa in luce Moncler con un +8%. Superiori ai tre punti percentuali anche i rialzi di Amplifon (+3,3%), Azimut (+4,9%), Campari (+3,9%), Cnh Industrial (+3,3%), Diasorin (+3,4%), Exor (+4,5%), Ferrari (+3,9%), Fineco (+3,9%), Iveco (+6,6%), Prysmian (+5,6%), Stellantis (+4,9%) e Stm (+3,6%). Saipem ha fatto peggio di tutti con un -2%, Hanno terminato la seduta in rosso anche Atlantia (-0,1%), Eni (-1%), Poste Italiane (-0,8%), Recordati (-1,2%) e Unicredit (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 246 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2022/ Chiusura a +1,52%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 26 LUGLIO 2022/ Chiusura a -1,04%

© RIPRODUZIONE RISERVATA