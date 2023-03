ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 3 MARZO 2023/ Attesi molti dati

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in agenda in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di gennaio. Alle 8:45 toccherà alla produzione industriale francese di gennaio. Alle 9:45 sarà la volta della lettura finale dell’indice PMI dei servizi italiano di febbraio. Analogo dato verrà poi diffuso con riferimento alla Francia (ore 9:50), alla Germania (ore 9:55), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:45). Alle 10:00 l’Istat renderà noto il dato definitivo sul Pil del quarto trimestre del 2022. Alle 11:00 Eurostat farò conoscere l’indice dei prezzi alla produzione di gennaio. Alle 16:00 dagli Usa arriverà la lettura finale dell’indice ISM non manifatturiero di febbraio. A mercati chiusi è previsto il giudizio di Ficth sul rating del debito sovrano austriaco. A Piazza Affari è attesa la trimestrale di Innovatec.

Andamenti e titoli Borsa Italiana oggi giovedì 2 marzo 2023/ Amplifon a +3,6%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,3% a 23.397 punti. Sul listino principale si è messa in luce Amplifon con un +4,1%. Bene anche Campari (+3,7%), Tenaris (+2,7%) e Terna (+1,7%). Stm ha fatto peggio di tutti con un -3,2%. Male anche Banco Bpm (-1,4%), Unicredit (-1,2%) e Diasorin (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 187 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 1 MARZO 2023/ Chiusura a -0,59%

