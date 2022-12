ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022/ Ultima dell’anno

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE QUOTA 24.000

Sono pochi i dati macroeconomici in agenda in quest’ultima giornata di contrattazioni del 2022. Alle 9:00 dalla Spagna arriveranno l’inflazione di dicembre e l’indice dei prezzi all’importazione di novembre. Alle 15:45 sarà la volta della lettura finale dell’indice PMI di Chicago di dicembre. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,2% a 24.056 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +4,6%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Diasorin (+4,1%), Hera (+2,2%), Nexi (+2,3%), Stm (+2,1%) e Telecom Italia (+2,9%). Ha terminato la seduta in rosso soltanto Unicredit con un -0,1%. Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 210 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 2022/ Chiusura a +1,2%

