ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 4 MARZO 2022/ Attesa per il Pil

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA DISOCCUPAZIONE USA

La settimana si chiude con alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca di gennaio. Alle 8:45 toccherà alla produzione industriale francese di gennaio. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il dato definitivo sul Pil del quarto trimestre dell’anno. Un’ora dopo sarà la volta delle vendite al dettaglio in Europa a gennaio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato probabilmente più interessante del giorno: il tasso di disoccupazione di febbraio. A mercati chiusi è attesa la decisione di Dbrs sul rating del debito sovrano della Spagna. Gli occhi degli investitori restano naturalmente puntati anche sull’evoluzione della guerra in Ucraina. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Ivs Group e Sciuker Frames.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 3 MARZO 2022/ Chiusura a -2,35%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,35% a 23.958 punti. Sul listino principale hanno terminato la seduta in rialzo solamente Campari (+0,2%) e Cnh Industrial (+1,6%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con -14%. Il titolo è stato oggetto di forti vendite anche oggi dopo la presentazione dei risultati e la decisione di non distribuire dividendi quest’anno. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di Banco Bpm (-7,3%), Bper (-5,2%), Enel (-3,5%), Eni (-4,7%), Moncler (-4,6%), Nexi (-3,4%) e Prysmian (-3,8%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto a 155 punti base.

PREZZO PETROLIO/ Il rialzo che fa volare l'inflazione verso il 7%

