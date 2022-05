ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 6 MAGGIO 2022/ In cerca di rimbalzo

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima giornata della settimana. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale tedesca di marzo, mentre alle 9:00 quella spagnola nello stesso mese. Alle 8:45 toccherà al tasso di occupazione francese del primo trimestre dell’anno. Alle 10:00 l’Istat comunicherà le vendite al dettaglio di marzo. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il tasso di disoccupazione di aprile. A mercati chiusi verrà comunicata la decisione di Fitch sul rating del Portogallo. Da Francoforte è attesa la trimestrale di Adidas, da Amsterdam quella di ING, mentre a Piazza Affari quelle di Diasorin, Intesa Sanpaolo, Credem e Nusco.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,6% a 23.759 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unicredit con un +2,1%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche A2A (+0,2%), Atlantia (+0,2%), Banca Mediolanum (+1,2%), Campari (+1,1%), Cnh Industrial (+0,5%), Diasorin (+0,4%), Fineco (+0,1%), Hera (+0,2%), Inwit (+0,3%), Mediobanca (+0,4%), Prysmian (+0,6%), Snam (+0,1%) e Stm (+0,3%). Moncler ha fatto peggio di tutti con un -5,6%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-1,1%), Azimut (-1,8%), Banca Generali (-1,4%), Bper (-1,5%), Enel (-2,2%), Exor (-1,1%), Generali (-1,1%), Iveco (-3,1%), Pirelli (-2,8%), Recordati (-1,3%), Saipem (-1,1%) e Telecom Italia (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 198 punti base.

