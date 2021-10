Andiamo a quel paese/ Ficarra e Picone tornano protagonisti su Canale 5

Andiamo a quel paese, film su Canale 5 che vede protagonista anche Nino Frassica

Andiamo a quel paese verrà riproposto da Canale 5 il 28 ottobre alle ore 21.30, e di sicuro avrà un gran seguito di pubblico. La capacità di unire ironia, umorismo e profondità riesce a donargli quel seguito di pubblico che ha riportato in auge questa tipologia di film. Distribuito nel 2014 dalla casa di produzione Medusa Film, ha la firma in regia di Ficarra e Picone, così come il soggetto, insieme a Edoardo De Angelis e Devor De Pascalis, e la sceneggiatura. Il duo, ormai coppia collaudata, rappresenta anche gli attori protagonisti: Salvatore Picarra interpreta Salvo e Valentino Picone Valentino.

Al cast si aggiungono nomi importanti come quello di Nino Frassica e Tiziana Lodato, conosciuta al grande pubblico per aver partecipato alla serie televisiva L’Onore e il Rispetto. Ficarra e Picone hanno partecipato e diretto insieme altri film di grandissimo successo: il 7 e l’8, La Matassa, Anche se è amore non si vede , L’ora Legale ed Il primo Natale. Coppia di comici, è riuscita a trasformare dei film divertenti in commedie dal retrogusto sentimentale e profondo.

Andiamo a quel paese, la trama

I protagonisti di Andiamo a quel paese sono due amici d’infanzia, Salvo e Valentino. Senza arte né parte cercano disperatamente di farsi amico un onorevole, La Duca, per ricevere una raccomandazione per un lavoro, con scarso successo. Salvo, sua moglie Donatella e sua figlia Adele decidono allora di tornare al paesino dove sono nati e farsi mantenere dalla madre di Donatella, pensionata. L’unica entrata sicura ormai è infatti la pensione degli anziani e, con furbizia, decidono di accogliere tutti i vecchietti della zona nella casa di famiglia e controllare le loro entrate.

Arrivano a convivere con quarantotto anziani, fino a quando questi iniziano a morire o a sentirsi in difficoltà, decidendo di andarsene. Nel frattempo Valentino ha ritrovato il suo primo amore, Roberta, rimasta a vivere a Monteforte per rimanere vicino a suo padre, il Brigadiere del paese.

Fra loro ritorna la complicità fino a quando Valentino, convinto da Salvo, decide di sposare una vecchia zia, Lucia, per percepire la pensione. Da qui una serie di circostanze divertenti ed assurde, fino ad arrivare ad un finale più che romantico.

