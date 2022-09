Andiamo a quel paese/ Su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone

Andiamo a quel paese, scopriamo chi c’è nel cast del film

Andiamo a quel paese va in onda oggi, giovedì 8 settembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Si tratta di una commedia prodotta in Italia nel 2014 da Attilio De Razza e diretto da Ficarra e Picone. Entrambi sono anche presenti nel film nel ruolo di protagonisti, con la collaborazione di Tiziana Lodato, Francesco Pantaleoni e Nino Frassica. Le musiche del film sono curate dal celebre Carlo Crivelli. Andiamo a quel paese è inoltre il quinto film degli 8 totali realizzati in collaborazione dal duo comico Ficarra e Picone. Il film è stato un ottimo successo dal punto di vista degli incassi e della critica cinematografica. In Italia ha ampiamente superato gli 8 milioni di euro. Inoltre, la pellicola vanta importanti riconoscimenti come la nomination per la miglior canzone originale al Nastro d’argento del 2015 e il trionfo come miglior commedia ai CineCiak d’oro dello stesso anno.

Andiamo a quel paese, la trama del film

Al centro delle vicende di Andiamo a quel paese troviamo due amici, Salvo e Valentino, alle prese con le difficoltà economiche e tutte le disavventure che ne conseguono. Dopo aver perso il lavoro vengono rispettivamente cacciati di casa e la loro unica speranza resta la benevolenza dell’onorevole La Duca. Viste le condizioni disagiate, decidono di tornare a Monteforte, il paese d’origine di Salvo e della moglie Donatella. In paese troveranno la madre della donna e cercheranno di sfruttare proprio la pensione dell’anziana per risanare la propria condizione economica. In casa dovranno convivere anche con zia Carmela che percepisce una consistente pensione, unica nota positiva dal punto di vista di Salvo. Valentino ritornando in paese incontra invece una sua vecchia fiamma di nome Roberta; insieme avevano vissuto una dolce storia d’amore terminata proprio a causa della partenza del ragazzo.

Nel frattempo, nella casa di Monteforte i ragazzi iniziano ad accogliere tutti gli anziani parenti di Donatella al fine di sfruttare tutte le pensioni possibili. Per un anno le cose filano nel verso giusto ma il passare del tempo è inesorabile e man mano tutti i parenti accolti iniziano a morire. I ragazzi iniziano anche a pensare che sia la casa ad essere maledetta e portare alla morte, e nonostante sia rimasta solo zia Lucia ancora piuttosto vitale temono che anche la sua vita sia in pericolo. A questo punto, Salvo propone a Valentino una malsana idea; sposare proprio zia Lucia. Il ragazzo chiaramente rifiuta e litiga in maniera piuttosto veemente con l’amico. Anche zia Lucia non prende benissimo la notizia tanto da avere un collasso. Proprio in ospedale decide di accettare la proposta ma ben presto le voci girano in paese portando Valentino a diventare lo zimbello di tutti. La sera prima del matrimonio viene fatta però una scoperta sconvolgente; zia Lucia era segretamente l’amante del parroco che però rimandava sempre la decisione di liberarsi della tonaca per amore. Il giorno dopo però la scelta è presa e il parroco si presenta in municipio spoglio del suo ruolo e pronto a dichiarare tutto il suo amore per Lucia. Fortunatamente per Valentino il matrimonio salta e Salvo vede sfumare il suo piano economico.

