Andiamo a quel paese/ Video, su Canale 5 il film con Ficarra e Picone (6 settembre)

Il film Andiamo a quel paese sarà trasmesso su Canale 5 oggi, venerdì 6 settembre 2019, a partire dalle ore 21:30. Stiamo parlando di una pellicola italiana che è stata diretta e interpretata dalla coppia Ficarra e Picone, che hanno scritto il soggetto in collaborazione con Fabrizio Testini, Edoardo De Angelis e Devor De Pascalis mentre il montaggio è stato eseguito da Claudio Di Mauro con le musiche di Carlo Crivelli. Nel cast oltre due principali protagonisti Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono anche presenti Tiziana Lodato, Lily Tirinnanzi, Fatima Trotta, Francesco Paolantoni e Mariano Rigillo senza dimenticare Nino Frassica e il calciatore Christian Maggio.

Andiamo a quel paese, la trama del film

Salvatore e Valentino sono due amici di vecchia data che vivono a Palermo. Mentre Salvatore si è sposato con Donatella dalla quale ha avuto una splendida figlia a cui ha dato nome Adele, Valentino non è ancora riuscito a trovare il proprio grande amore della sua vita. In ragione delle difficoltà economiche alle quali vanno incontro per via della perdita del lavoro sia Salvatore che Valentino si ritrovano costretti a far ritorno presso il loro paese in provincia. La loro decisione è dovuta al fatto di poter contare sul supporto economico di parenti e in particolar modo dei propri genitori. Infatti in questo periodo di estrema difficoltà a livello nazionale i pensionati vengono visti come un’importante fonte di reddito grazie al quale riuscire a sopravvivere in attesa di un futuro migliore. In particolare Salvatore ben presto inizia a conteggiare tutti gli anziani che percepiscono una pensione presenti nella sua famiglia e in quella della propria sposa arrivando alla decisione di accoglierli tutti in casa in maniera tale da gestire in prima persona le rispettive pensioni. Il suo escamotage si rivela vincente in quanto sono ben 48 gli anziani della famiglia che percepiscono pensioni e che lui riesce in qualche modo da accogliere sotto il suo tetto. Sistema che si trascina avanti per diversi anni fino a che vuoi per le sopravvenute morte vuoi per la consapevolezza degli altri parenti che quella casa possa essere stregata e quindi motivo della morte degli altri, decidono di andare via. Alla fine Salvatore si ritrova soltanto con la sola inossidabile zia Lucia per cui inizia ad interrogarsi su come riuscire a tirare avanti una volta che quest’ultima dovessi morire. Dopo aver valutato con attenzione la situazione con il proprio legale di fiducia arriva alla conclusione di dover fare in modo di mantenere nel tempo questo genere di vitalizio organizzando le nozze tra zia Lucia e il suo caro amico Valentino nonostante lo scalpore che questo possa far nascere nella piccola cittadina vista la enorme differenza di età. Tra mille difficoltà e situazioni divertenti i due amici si troveranno spesso a dover controbattere su diversi argomenti per riuscire finalmente ad arrivare a quella stabilità economica tanto ricercata.

