“Andrà tutto bene”, Bonolis vs il politicamente corretto/ “Nessuno potrà smentirmi”

Paolo Bonolis scatenato, apre la puntata di Avanti un Altro – Pure di Sera con un monologo ironico che sa tanto di bordata contro il politicamente corretto. Il conduttore inizialmente la prende molto alla larga e ricorda quanto, in questo particolare periodo storico, sia importante concedersi un po’ di allegria e spensieratezza in tv. Poi l’affondo con parole inequivocabili ed uno humor inconfondibile: “Siamo qui per cercare di galoppare gioia e allegria in un periodo molto difficile per tutti, siamo qui perché vogliamo darvi gioia e divertimento. Ma di questa trasmissione c’è una cosa mi turba…“, spiega Paolo Bonolis. “Il fatto che Avanti Un Altro sia una trasmissione registrata”.

Paolo Bonolis, monologo polemico ad Avanti un Altro

“L’unica cosa che mi turba di questa trasmissione è che è registrata“, ribadisce bonolis. Il conduttore di Canale 5 sostiene che qualsiasi presentatore, lui compreso, vorrebbe vivere le sensazioni del pubblico in tempo reale. Per porre rimedio a ciò, Bonolis decide di esprimere alcuni auspici che potrebbero andare bene in qualsiasi momento, specialmente in questo momento dove la pandemia e l’emergenza sanitaria hanno scombussolato il concetto di normalità: “Sono costretto a dire cose che potrebbero andare bene tra 4-5 settimane: ad esempio…andrà tutto bene. Si vede la luce in fondo al tunnel. Dividiamoci ora per abbracciarci domani. Posso dirlo perché tra qualche settimana nessuno potrà smentirmi”.

