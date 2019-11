André Gomes gamba spezzata, Everton-Tottenham/ Video infortunio choc: tutti sconvolti

Le immagini dell’infortunio choc che ha patito André Gomes durante Everton-Tottenham stanno facendo il giro del web e sono impressionanti: una gamba spezzata, quella destra, dopo un fallo di gioco dell’attaccante coreano degli Spurs Son. Un fallo sì di foga ma non eccessivamente cattivo (l’arbitro dopo aver visto il grado dell’infortunio ha cambiato idea ed estratto il cartellino rosso per Son, ndr) compiuto contro l’ex centrocampista del Barcellona mentre si stava involando sulla fascia di sinistra; il problema è la caduta, con il tackle da dietro che fa perdere l’equilibrio ad André Gomes che inciampa in avanti, col piede ancorato all’erba bagnata e lo scontro fatale con Aurier che stava sopraggiungendo per limitarne la fuga. La gamba destra rimane piantata a terra e il corpo invece compie una torsione innaturale che si schianta col corpo imponente del centrale del Tottenham: il resto lo si vede nelle immagini, quel piede e gamba destra letteralmente spezzati e girati verso l’esterno mentre il resto del corpo resta fermo. Il piede di Gomes è girato di oltre 180 gradi rispetto alla sua posizione natural, vi serve per capire cosa sia successo se non vorrete guardare il video choc qui sotto.

TERRIBILE INFORTUNIO DI ANDRÈ GOMES: SON IN LACRIME

Quello che segue è il racconto di un dramma: i tifosi in silenzio, l’arbitro angosciato, tutti i giocatori di Everton e Tottenham che in completa agitazione cercano inutilmente un modo per far sentire meno il dolore ad André Gomes. Chi lo stringe forte per non fargli vedere il piede, chi si mette a pregare chi ancora come Son che appena resosi conto dell’effetto del fallo scoppia in un pianto inconsolabile. Bellissima l’immagine di Cenk Tosun che, mentre Son usciva dal campo in lacrime dopo il fallo, gli si pone incontro per consolarlo e abbracciarlo nel momento di massimo sconforto per quanto di provocato nel povero Andrè Gomes. L’infortunio lo terrà di certo fuori dal campo per almeno un anno (come minimo) ma è chiaro che ora la carriera del play dal futuro radioso diviene a forte rischio: tutti sono rimasti sconvolti e dopo 10 minuti il match è ripreso in un clima surreale, con gli spalti in silenzio e l’orecchio volto alle panchine dove informavano delle condizioni di Gomes trasportato d’urgenza in ospedale. È stato poi lo stesso Tosun al 98esimo a trovare il pareggio dopo il gol di Deli Alli; ma nessuno oggi, né Everton né Tottenham, di questo risultato gli importerà qualcosa..

Son being distraught and consoled by Everton players,

Aurier praying for Andre Gomes. They’re human.

Accidents happen.

My heart breaks for Andre Gomes💔 #EVETOT pic.twitter.com/rLFLFQelRD — skyerenaee (@skyerenaee1) November 3, 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA