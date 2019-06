André Matos, morto ex cantante Angra e Viper/ Stroncato a 47 anni da attacco cardiaco

André Matos è morto e il mondo metal è in lutto. Il cantante degli Shaman è stato colpito da un attacco cardiaco, secondo quanto riferito dal quotidiano brasiliano O Globo. Solo cinque giorni fa si era esibito con la sua band e aveva duettato con il frontman degli Avantasia Tobias Sammet, che tra l’altro è stato uno dei primi a inviare un messaggio di cordoglio e in suo ricordo, durante un concerto a San Paolo. Il nome di Matos è da sempre legato alla band che fondò nel 1992, gli Angra, anche se non ne faceva più parte da anni. La band, attualmente guidata dal nostro connazionale Fabio Lione, ha posticipato di un mese il concerto che aveva in programma ieri al Templo Music di San Paolo, e questo ovviamente in segno di lutto. «Non avrebbe senso salire su un palco per suonare piangendo per la perdita di un nostro compagno di viaggio, che è stato una parte importante della nostra storia. Oggi i nostri strumenti restano in lutto», hanno scritto in una nota. La notizia dell’improvvisa morte di André Matos, a soli 47 anni, ha sconvolto dunque la comunità metal.

ANDRÉ MATOS, MORTO EX CANTANTE ANGRA E VIPER

Quella di André Matos, che ha cantanto anche per i Viper, era una delle voci più conosciute nel panorama progressive e power metal. E questo grazie anche alle numerose collaborazioni con altri gruppi. Quando faceva parte ancora degli Angra, aveva partecipato persino ad un contest per la sostituzione di Bruce Dickinson degli Iron Maiden, finendo tra i primi tre contendenti con James LaBrie e il vincitore finale Blaze Bayley. Dopo aver lasciato la band nel 2000 per dissapori con il management, aveva fondato con il bassista Luis Mariutti e il batterista Ricardo Confessori Matos la band Shaman. Dal 2006 intraprese la carriera solista. Il suo ultimo disco, “The Turn of the Lights”, risale al 2002. «Con grande dolore nei nostri cuori abbiamo salutato anche una volta André, questa volta per sempre», ha scritto sulla propria pagina Facebook l’ex batterista del gruppo di Holy Land, Ricardo Confessori, senza soffermarsi sulle cause del decesso di André Matos.





