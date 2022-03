André Onana, incidente in Camerun/ Auto distrutta, futuro portiere dell’Inter illeso

ONANA, INCIDENTE IN AUTO IN CAMERUN

Brutto incidente d’auto per André Onana. Il portiere dell’Ajax, ma futuro calciatore dell’Inter, è stato protagonista di uno scontro avvenuto sulle strade del Camerun, precisamente sulla strada che porta dalla capitale Yaoundé a Douala – verso Ovest e la costa che sfocia sull’Oceano Atlantico e la Guinea Equatoriale. Le prime ricostruzioni parlano di uno scontro frontale avvenuto tra la sua auto, una Range Rover, e un altro veicolo; Onana viaggiava da solo e fortunatamente, a parte chiaramente il classico spavento, sarebbe uscito illeso dall’incidente così come gli occupanti dell’altra vettura.

Onana si trova in Camerun per affrontare i playoff delle qualificazioni Mondiali: il suo Camerun, che nella Coppa d’Africa giocata in casa ha raggiunto la semifinale venendo poi eliminato dall’Egitto (ai rigori), affronterà venerdì l’Algeria contro cui giocherà in trasferta martedì, il match di ritorno. Una bella notizia dunque il fatto che l’incidente, che dalle immagini appare comunque spaventoso, non abbia avuto conseguenze e sulla carta Onana dovrebbe essere regolarmente in campo con la sua nazionale, anche se questo bisognerà poi valutarlo.

Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter: la società nerazzurra si è mossa in anticipo e lo ha tesserato – o comunque lo farà – a parametro zero. Già protagonista dell’Ajax dei giovanissimi che con Erik Ten Hag (ma anche Matthijs De Ligt, Frenkie De Jong e Donny Van de Beek) aveva raggiunto la semifinale di Champions League nel 2019, arrivando a mezzo secondo dalla finale, è stato fermo per nove mesi a causa di una squalifica comminatagli dalla Uefa.

Situazione paradossale: il portiere ha rivelato di aver assunto per errore una sostanza proibita e la commissione disciplinare gli ha dato ragione, ma ha comunque ufficializzato la sospensione (di un anno, poi ridotta). Settimana scorsa è stato suo malgrado protagonista negativo dell’eliminazione dell’Ajax contro il Benfica, agli ottavi di Champions League, sbagliando un’uscita e consentendo a Darwin Nunez di segnare il gol decisivo; ricordiamo anche che nel 2017 non aveva preso parte alla spedizione vincente del Camerun in Coppa d’Africa perché, come altri big dei Leoni Indomabili, aveva deciso di rimanere a casa in protesta contro i premi promessi dalla federazione, a detta dei calciatori troppo bassi e inadeguati.

