André Onana, portiere Inter messo fuori rosa dal Camerun/ “Per motivi disciplinari”

André Onana, portiere dell’Inter, è stato messo fuori rosa dal Camerun per motivi disciplinari e non scenderà in campo nella partita valida per la seconda giornata del girone G dei Mondiali Qatar 2022. Stando a quanto è stato riferito da “RMC Sport”, l’estremo difensore dei nerazzurri e della Nazionale africana sarebbe stato escluso per motivi prettamente connessi al suo comportamento. Un duro colpo per i Leoni Indomabili, come vengono ribattezzati i calciatori del Camerun, i quali sono reduci da un ko all’esordio contro la Svizzera (0-1, gol di Embolo), che ha posto in salita il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Sarà Epassy a giocare titolare tra i pali al posto di André Onana, il quale andrà direttamente in tribuna, salvo dietrofront e colpi di scena che, attualmente, non sono prevedibili, visto che alla base del provvedimento ci sarebbero profonde e insanabili divergenze tra il calciatore e il commissario tecnico della rappresentativa.

ANDRÉ ONANA, PORTIERE DELL’INTER ESCLUSO DAL CAMERUN: AVREBBE LITIGATO CON IL CT SONG

Stando a quanto filtrato dal ritiro del Camerun, André Onana avrebbe avuto una accesa discussione con il ct Song, il quale avrebbe una visione di gioco ritenuta troppo tradizionale da parte dell’estremo difensore ex Ajax. Il confronto sarebbe quindi degenerato, sino a sfociare nell’esclusione del portiere dell’Inter dalla formazione titolare della Nazionale africana.

“CfootCameroun”, fonte giornalistica del Camerun, ha chiarito che la scelta di Rigobert Song di escludere André Onana risalirebbe a opinioni completamente differenti su un difensore, Nicolas Nkoulou, ex centrale del Torino, oggi in forza all’Aris Salonicco. Periodo complicato, dunque, per Onana, che in Serie A vive una continua rivalità con Samir Handanovic, mentre ai Mondiali Qatar 2022 si trova ora costretto a guardare i compagni giocare senza prendere attivamente parte alla rassegna iridata sui verdi campi da gioco realizzati nel Paese situato in Medio Oriente.

