Andrea Accorroni, ex marito di Roberta Termali/ Difende Walter Zenga: “Va perdonato”

Andrea Accorroni ha sposato Roberta Termali, già mamma di Nicolò e Andrea, dopo la sua separazione da Walter Zenga. L’imprenditore e l’ex presentatrice hanno avuto due figli, Fabio e Francesco. In una intervista esclusiva al settimanale Nuovo, anticipata da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Andrea Accorroni è intervenuto sul “caso Zenga”, scoppiato al Grande Fratello Vip: “Sono contro questa guerra mediatica. È orrendo che due figli accusino così il padre. I genitori commettono errori, ma vanno perdonati”. Secondo Accorroni, l’origine dei dissapori va ricercata nel rapporto tra Walter Zenga e Roberta Termali: “I figli non sono mai i colpevoli, ma vittime…”, non è un mistero, infatti, che la separazione tra i due è stata conflittuale.

E ha aggiunto: “Ho tentato di far capire ad Andrea e Nicolò che loro conoscono solo il punto di vista della madre, Roberta. Walter ha un ottimo rapporto sia con Jacopo, il figlio maggiore nato dal suo primo matrimonio con ElviraCarfagna, sia con i due bimbi che ha avuto dall’attuale moglie, RalucaRebedea. Sarebbe da capire che cosa non ha funzionato con Andrea e Nicolò: mi sembra assurdo che solo loro due non riescano a trovare un’intesa con il padre a differenza dei fratelli…”.

Andrea Accorroni difende Walter Zenga: “i genitori vanno perdonati”

L’imprenditore marchigiano ha più volto invitato i ragazzi e Walter Zenga a trovare un accordo, a lasciarsi il passato alle spalle. Nonostante abbia cresciuto Nicolò e Andrea, Andrea Accorroni non ha mai cercato di sostituirsi al loro vero padre: “Io ho sempre voluto puntualizzare coi ragazzi che il loro padre era vivo e vegeto e che non volevo sostituirmi a lui. Per loro sarei stato un amico, un punto di riferimento mai un secondo padre…”. L’ex marito di Roberta Termali è comunque molto legato ai figli dell’ex portiere dell’Inter: Nicolò Zenga, infatti, lavora nell’azienda di Accorroni, che produce trivelle e opera nel settore commerciale. Nel corso della sua lunga intervista a Nuovo, Andrea Accorroni ha anche commentato la partecipazione di Andrea Zenga al Grande Fratello Vip: “Non è un Vip. Se si trova nel reality lo deve al cognome che porta. Lo penso io e credo anche il resto di Italia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA