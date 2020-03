Andrea Agnelli: “Calcio a rischio”/ “Il fair play finanziario è da rivedere”

Il calcio italiano ed europeo affrontano un rischio gravissimo. Andrea Agnelli, in qualità di presidente ECA (l’associazione dei club europei), ha scritto una lettera a tutti i presidenti delle società che compongono l’associazione. Agnelli sottolinea che l’emergenza Coronavirus e il conseguente stop imposto dall’epidemia sono una minaccia pericolosissima: “Siamo tutti responsabili del benessere e della sostenibilità delle società che gestiamo – si legge nella nota – e che devono affrontare una minaccia esistenziale. Dato che il calcio è fermo, lo sono anche i flussi di entrate da cui dipendiamo per pagare i giocatori, il personale e gli altri costi. Nessuno è immune, il tempismo è essenziale: fare fronte alle nostre preoccupazioni sarà la più grande sfida che il nostro gioco e l’industria abbiano mai affrontato”.

ANDREA AGNELLI: FAIR PLAY DA RIVEDERE

Sappiamo che Andrea Agnelli non è uno di quei presidenti che hanno fretta di ricominciare, tanto che in Lega Serie A sono già diventate memorabili alcune furenti discussioni con Claudio Lotito. Tuttavia, il presidente della Juventus sa che dal punto di vista economico il sistema è a rischio: “Il rinvio dell’Europeo e delle finali di Champions ed Europa League è stato solo l’inizio. Le discussioni sono molto attive su quale dovrebbe essere l’approccio alla licenza UEFA e al Fair Play Finanziario alla luce della crisi attuale”. L’ECA in questa fase ha due obiettivi: “Definire strategie realistiche per ricominciare a giocare a calcio a livello nazionale ed europeo, con la salute del pubblico e dei giocatori come principale preoccupazione; e definire dei sistemi per aiutare a gestire i bilanci dei club in questa fase di crisi sociale ed economica”.

ANDREA AGNELLI: LE MOSSE CON UEFA E FIFA

A livello Uefa (dunque europeo), spiega ancora Andrea Agnelli, si sta discutendo un “nuovo possibile modello di calendario”, e ci sono discussioni “molto attive su quello che sarà l’approccio delle licenze Uefa e il Fair play finanziario alla luce della crisi in atto”. A livello Fifa e quindi mondiale, invece, il lavoro “è incentrato sui giocatori, con considerazioni specifiche su come adattamenti al Regolamento sullo status e i trasferimenti dei calciatori possono essere realizzati, visto l’impatto di queste circostanze straordinarie. Si stanno tenendo discussioni anche con Fifpro ed European Leagues che cercano di incoraggiare i partner nazionali a discutere soluzioni che possano incontrare le realtà specifiche del territorio”.



