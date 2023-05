Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sono sposati/ Notte segrete e cerimonia di lusso: svelati gli invitati

Andrea Agnelli e Deniz Akalin si sono sposati: i dettagli delle nozze

Andrea Agnelli e Deniz Akalin sono diventati marito e moglie. L’ex presidente della Juve e la sua compagna si sono sposati in gran segreto a Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia, lo scorso 29 aprile, ma solo oggi ne arriva notizia ufficiale attraverso alcuni post e foto pubblicate sui social. Una cerimonia che si è svolta in gran segreto, alla quale hanno partecipato le persone più vicine alla coppia, familiari e amici.

Una quarantina in tutto gli invitati. Stando a quanto rivela sportmediaset.it, non sono mancati al grande evento Nedved, Del Piero e Buffon. Il ‘sì’ è stato pronunciato dalla coppia davanti al sindaco Gianluca Moscioni nel municipio del piccolo Comune umbro; poi la coppia ha proseguito con i festeggiamenti in un esclusivo resort della zona, il Castello di Reschio, che in passato ha ospitato molte star internazionali.

Andrea Agnelli e Deniz Akalin: una storia d’amore iniziata nel 2015

Andrea Agnelli e Deniz Akalin stanno insieme dal 2015 e hanno due figlie, Livia Selin e Vera Lin. Lo scorso novembre, Agnelli, nel difficile giorno dell’addio alla presidenza della Juventus, aveva rivolto pubblicamente alla futura moglie parole di ringraziamento e amore. A queste la donna volle poi rispondere con una dedica molto personale: “Solo io e te sappiamo tutti i sacrifici che hai fatto, tutti gli sforzi che hai fatto… – e ancora – Mi chiedi sempre cosa amo di più di te e io rispondo sempre per come lavori: non ti fermi; sei coerente e insistente. Perseverante, determinato. La responsabilità è nel tuo sangue: mai una volta ne sei fuggito, anche quando significava prendersi la colpa per gli altri o per errori che non erano i tuoi. Metti sempre la faccia sulle sconfitte, sui momenti difficili, sulle decisioni difficili. Vorrei poter avere la metà del coraggio, dell’integrità e della decenza che hai tu… C’è solo un Presidente, e per me lo sarai per sempre tu”.

