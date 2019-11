Andrea Amato, ex marito di Paolo Turci/ Lei:”Divorzio? È stato un periodo difficile”

Andrea Amato è stato il grande amore di Paola Turci, il suo primo marito, anche se è ormai è più giusto parlare di ex consorte. I due si sono sposati nove anni fa, ma il matrimonio è durata appena due anni. Una cerimonia celebrata ad Haiti e conclusa con un divorzio, con sofferenza da parte di entrambi. “È stato un periodo difficile, l’idea che questa promessa si fosse infranta mi ha fatto male. Mi ha mandato in crisi come una credente va in crisi. Io non mi sono sposata per il vestito o per la festa, ma perché la fede chiedeva quello. Purtroppo il dogma può essere pericoloso. È stata una scelta affrettata: io e Andrea ci conoscevamo poco, e presto ci siamo resi conto che eravamo troppo diversi, che non potevamo andare d’accordo. Non ero felice, ma mi dicevo che dovevo restare con lui”, ha detto l’artista a Vanity Fair.

ANDREA AMATO, IL MATRIMONIO DI DUE ANNI CON PAOLA TURCI

Il pensiero che fosse tutto sbagliato però le ha permesso di prendere la decisione forte di separarsi, di trovare la forza di mettere uno stop alla loro relazione. “No, non fa per me”, dice invece riguardo alla possibilità di sposarsi di nuovo, “Come ho capito, anche se tardi, che non ero fatta per essere madre”. Superato lo scoglio del divorzio da Andrea Amato, Paola Turci ha trovato un nuovo fidanzato. Anche se il gossip ha spesso parlato della possibilità che la cantante fosse gay, nonostante la presenza del compagno misterioso al suo fianco. “Ho una persona speciale vicino”, si è limitata a dire al settimanale Grazia, smentendo ogni voce di corridoio riguardo al suo orientamento sessuale. Oggi, 3 novembre 2019, Paola Turci sarà ospite di Domenica In: parlerà anche del nuovo compagno?

UN NUOVO COMPAGNO PER LA CANTANTE

A distanza di nove anni dalla fine del suo matrimonio, l’artista è sicura di volere dialogo e scambio nel suo rapporto di coppia. “Ho bisogno della mia libertà. La noia mi uccide e uccide le relazioni. Fuggo dagli uomini narcisisti, li detesto”, ha aggiunto parlando con il settimanale. Un cambio di rotta quindi rispetto a quanto dichiarato alcuni anni fa a Vanity Fair, quando la Turci ha smentito la possibilità di poter stare ancora con un uomo. “Ma proprio no. Ho avuto ogni smania: di avere un fidanzato, di costruirci una casa, di sposarmelo, di metterci su famiglia. Non è stato proprio un successo”, ha detto. L’amore e la passione però non l’hanno mai abbandonata, ma ha cambiato direzione: “Le mie nipoti, gli amici sempre più definiti, che resistono nel tempo. Non c’è compagno che sia durato così a lungo”, ha detto.



