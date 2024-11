Andrea Arru, chi è il giovane attore e carriera: dalla moda alla recitazione

Andrea Arru è uno dei giovani attori che partecipano al cast de Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film diretto da Margherita Ferri da poco uscito nelle sale italiane. La pellicola è ispirata alla vera storia di Andrea Spezzacatena, il ragazzo romano che si tolse la vita nel 2012 a soli 15 anni dopo essere stato bullizzato dai compagni per essersi presentato a scuola con un paio di pantaloni rosa, scoloriti in seguito ad un errato lavaggio.

Nel film interpreta il personaggio di Christian ma, oltre a questo, l’attore vanta una già ricca carriera alle spalle a dispetto della sua giovanissima età. Classe 2007 e nato a Ozieri, in provincia di Sassari, Andrea Arru inizia la sua attività professionale come modello, prima di avvicinarsi alla recitazione. In un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno nell’ottobre 2022, aveva raccontato: “Ho fatto il modello per due anni per caso. Sono stato colpito dalla fortuna grazie a mia zia. Mi sono appassionato al mondo del cinema e mi piaceva girare, questo mi ha permesso di girare“.

Andrea Arru tra cinema e televisione: i principali ruoli

Archiviata l’esperienza sulle passerelle, Andrea Arru si è avvicinato al mondo della recitazione debuttando al cinema nel 2020 nel film Glassboy di Samuele Rossi nel ruolo del protagonista. Sono poi arrivate altre importanti esperienze sul piccolo schermo, come nel film Calibro 9 di Toni D’Angelo sempre nel 2020, mentre nel 2023 ha interpretato Diabolik da adolescente nel film Diabolik – Chi sei? dei Manetti Bros.

Importanti anche le esperienze televisive: è comparso nel 2020 nella serie tv Buongiorno, mamma!, mentre l’anno successivo è entrato nel cast della fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene nel ruolo di Michele Straziota da adolescente. In molti lo ricordano anche nella popolare serie Netflix Di4ri, nel ruolo di Pietro Maggi.

