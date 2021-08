Andrea Barocci., fidanzato Milena Baldassarri/ “Fiero di te, dimostra ciò che vali”

Bella, giovane e talentuosa e con un vero amore nella sua vita. Milena Baldassarri, finalista della ginnastica ritmica alle Olimpiadi Tokyo 2020, da ben quattro anni, vive una splendida storia d’amore. Al suo fianco c’è Andrea Barocci, un giovane cestista che è sempre stato accanto a Milena sia prima che durante le Olimpiadi. I due atleti sono fidanzati da ben quattro anni e dalle foto che entrambi condividono sui rispettivi profili Instagram sono molto affiatati. Nonostante i numerosi impegni sportivi, Milena e Andrea riescono a ritagliarsi i momenti per godersi la storia d’amore come due ventenni. Sui social condividono con i rispettivi followers foto delle vacanze scambiandosi anche dolci dediche d’amore come quella condivisa da Milena in occasione del compleanno del fidanzato. “Tanti auguri a te che con uno sguardo e un sorriso rendi tutto così splendido”, scriveva lo scorso ottobre.

Andrea Barocci, la dedica alla fidanzata Milena Baldassarri

Per Milena Baldassarri, le Olimpiadi di Tokyo rappresentano una grande occasione per la propria carriera sportiva. Il fidanzato Andrea Barocci, con una foto pubblicata su Instagram, le ha così dedicato delle parole d’incoraggiamento. “Un cammino pieno di sacrifici, sofferenze e lontananze ma anche di soddisfazioni. Ora finalmente hai l’opportunità di dimostrare quello che vali davvero e di portare in alto la bandiera italiana come nessuno ha mai fatto in questa disciplina. Fiero di te”. “Grazie per ogni singolo istante e per essermi rimasto vicino!”, ha risposto la Baldassarri. Belli e innamorati, Milena e Andrea sono uniti sia dall’amore che dalla passione per lo sport.



