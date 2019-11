Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio/ Ecco i fidanzatini: cos’accadrà? (Collegio 4)

La terza puntata de Il Collegio 4 sarà sconvolta dall’ingresso di due nuovi concorrenti. Nella scuola anni ’80 entreranno infatti Andrea Bellantoni e Chiara Adamuccio. I due studenti potrebbero letteralmente rompere gli equilibri fra i banchi di scuola visto che gli stessi sono fidanzatissimi e innamoratissimi. Lo si capisce dai numerosi scatti pubblicati sulle loro pagine Instagram, dove i due non perdono occasione per farsi fotografare con spettacolari paesaggi sullo sfondo, mentre si scambiano effusioni romantiche. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più su questi due concorrenti inediti, a cominciare da Andrea. Bellantoni ha 17 anni e vive a Pomezia, nel Lazio, in provincia di Roma. Oltre alla scuola di Rai Due frequenta il terzo anno dell’Istituto superiore per il turismo, ed ha una sorella, Sabrina, e un fratello, Fabrizio.

ANDREA BELLANTONI: VIDEOGIOCHI, CALCIO, SOCIAL E CANI

La sua famiglia ama gli animali, avendo due amici a quattro zampe in casa, leggasi Lily e Wolf. Come la maggior parte dei suoi coetanei, Bellantoni passa la gran parte della sua giornata a coltivare i suoi hobby principali che sono il calcio e i videogiochi. Immancabili ovviamente i social, a cominciare da Tik Tok, molto in voga soprattutto fra i giovanissimi, arrivando fino al più classico Instagram. La fidanzata, Chiara Adamuccio, è sua coetaneao, avendo anch’essa 17 anni, ma i due sono separati da svariati chilometri visto che la giovane è originaria della Puglia, precisamente di Scorrano, in provincia di Lecce. A differenza di Andrea, Chiara frequenta il quarto anno di un istituto tecnico commerciale, ed inoltre ha una sorella che si chiama Elisabetta. Oltre all’amore per gli animali, la ragazza è fortemente appassionata di teatro, come confermato anche dalla sua presenza in una compagnia teatrale. Inoltre, ama scrivere, ed ha già redatto il suo primo libro dal titolo “Complicato”.

CHIARA ADAMUCCIO E ANDREA BELLANTONI: AMORE A GONFIE VELE

Così come Andrea, anche Chiara è molto attiva sui social, a cominciare da Tik Tok e Instagram, dove non possono mancare scene di vita quotidiana, ma anche scatti in compagnia della sua dolce metà, nonché di amiche e parenti. I due sono fidanzati da circa un anno, dal novembre del 2018, e appaiono molto affiatati. Lo si capisce sia dalle fotografie circolanti sul web, ma anche dalla clip di presentazione della Rai, in cui i due si vedono entrare nella scuola mano nella mano. La domanda sorge spontanea: come reagiranno i loro nuovi compagni di scuola? Sembra che la presenza dei due fidanzati sia stata messa ad hoc, proprio per scombussolare i già labili equilibri, e in base a quanto circolante sul web, alcuni fan del programma ipotizzano addirittura che la coppia possa scoppiare, magari tentata da qualche nuovo compagno/compagna. Certo è che i maschietti sembrerebbe essere rimasti sorpresi dalla bellezza di Chiara, o per lo meno, così traspare dalle loro facce a bocca aperte immortalate nel teaser Rai. La nuova coppia vivrà quindi una specie di Temptation Island nella scuola de Il Collegio? Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprirlo…



