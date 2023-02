Andrea Bertolacci, chi è l’ex marito di Nicole Murgia e i figli Matias e Lucas/ Il dolce gesto al GF Vip

Nicole Murgia, la dedica per il compleanno del figlio Lucas direttamente dalla Casa del GF Vip

La storia di Nicole Murgia al Grande Fratello Vip è ancora tutta da scrivere, il suo ruolo è infatti tra quelli più centrali all’interno della Casa più chiacchierata d’Italia. La giovane si è separata nel 2022 da suo marito, il noto calciatore professionista Andrea Bertolacci con il quale ha avuto due splendidi bambini, Matias e Lucas. Proprio per quest’ultimo, è riuscita a coinvolgere praticamente tutti i suoi coinquilini per organizzare un vero e proprio party a distanza.

Lo scorso 8 febbraio febbraio Lucas, figlio di Nicole Murgia, ha festeggiato il suo compleanno per la prima volta lontano dalla madre impegnata al Grande Fratello Vip. Il piccolo ha compiuto 4 anni, nato nel 2019 e due anni dopo il primogenito Matias. Per l’occasione, l’attrice ha cercato di far sentire comunque tutta la sua vicinanza come dimostrato dalla clip pubblicata dalla pagina ufficiale del GF Vip. La donna, con la complicità degli altri vipponi, ha preparato una gustosa torta con tanto di dedica per il piccolo Lucas, festeggiando così seppur a distanza il compleanno per il figlio. Sulle note di Tanti auguri a te, Nicole Murgia ha messo in primo piano il dolce impreziosito dalle candeline e dalla scritta dedicata proprio al figlio.

Con la dolce festa di compleanno dedicata al piccolo Lucas, sui social è cresciuto l’interesse non solo per i figli di Nicole Murgia ma anche per il suo ex compagno. L’attrice infatti ha avuto una relazione di oltre 10 anni con il calciatore professionista Andrea Bertolacci, terminata nel 2022. Insieme hanno dato alla luce Matias e Lucas, rispettivamente 6 e 4 anni, entrambi nati dopo il matrimonio celebrato nel 2015. Lo sportivo, cresciuto nelle giovanili della Roma, ha avuto il suo piccolo professionale nel 2015 con il suo passaggio al Milan; dopo un giro di prestiti si è trasferito in Turchia nel 2020, dove ancora oggi milita.

Le motivazioni alla base della rottura tra Nicole Murgia e Andrea Bertolacci non sono particolarmente note; pare che tra i due siano emerse delle incomprensioni di carattere sentimentale che avrebbero dunque portato di comune accordo a porre fine al matrimonio. “Io sono favorevole al fatto che due persone se non stanno più bene insieme, è giusto che si lascino e che possano essere sereni in maniera indipendente. Il mio punto di vista era voler dare ai miei figli una famiglia unita, che ormai non c’è più. Ad oggi vogliamo essere due genitori impeccabili per i nostri figli”. Queste le parole di Nicole Murgia in un discorso con Luca Onestini, parlando proprio della sua rottura con Andrea Bertolacci.











