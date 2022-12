Andrea Bertolacci, chi è l’ex marito di Nicole Murgia/ Figli Matias e Lucas: rottura recente…

CHI È ANDREA BERTOLACCI EX MARITO DI NICOLE MURGIA

Andrea Bertolacci è l’ex marito di Nicole Murgia, prossima concorrente del Grande Fratello Vip. A confermare la fine del loro rapporto d’amore è stata, a “Casa Pipol”, Deianira Marzano, la quale ha dichiarato: “Nicole Murgia si è lasciata di recente dal calciatore Bertolacci, entrerà nella Casa da single”. Per coloro che non seguano il calcio con assiduità, approfondiamo l’argomento nelle righe seguenti, spiegandovi chi è Andrea Bertolacci: si tratta di un centrocampista (svincolato dal 21 novembre 2022) che in carriera ha vestito le maglie di Lecce, Genoa, Milan, Sampdoria, Fatih Karagümrük e Kayserispor.

Cresciuto nelle giovanili della Roma, Bertolacci ha anche raccolto sette presenze con la maglia della Nazionale Under 21 (un gol messo a referto) e cinque apparizioni con la Nazionale maggiore. Fece parte della spedizione degli azzurrini che conquistò la medaglia d’argento agli Europei Under 21 in Israele, nel 2013. A livello di club, nel suo palmarès figurano anche una Supercoppa Italiana (vinta con il Milan, nel 2016) e un campionato italiano di Serie B (Lecce, stagione 2009/2010).

ANDREA BERTOLACCI: HA IL SUO VOLTO DELL’EX MOGLIE NICOLE MURGIA TATUATO SUL BRACCIO

Il calciatore Andrea Bertolacci, ex marito di Nicole Murgia, ha 31 anni ed è nato a Roma l’11 gennaio 1991, dunque è del segno zodiacale del Capricorno. Con l’attrice, che ha raggiunto il successo interpretando la figlia di Emilio Solfrizzi nella fortunata fiction di Rai Uno “Tutti pazzi per amore”, si è fidanzato nel 2011, convolando poi a nozze il 23 dicembre 2015. Dal loro amore sono nati il primogenito Matias (13 gennaio 2017) e il secondogenito Lucas (8 febbraio 2019).

Se la rottura sentimentale tra Andrea Bertolacci e Nicole Murgia fosse confermata, come riportano peraltro anche altre fonti giornalistiche sul web, il giocatore (in questo momento in cerca di una squadra: la sessione invernale di calciomercato potrebbe dargli una mano in tal senso, ndr) potrebbe dover essere costretto a farsi cancellare dal braccio il tatuaggio che riproduce il volto della sua consorte, prossima concorrente al Grande Fratello Vip.

