Andrea Bocelli 30-The Celebration, conduce Michelle Hunziker: diretta ed ospiti prima puntata (replica)

Canele5 ha deciso di proporre in replica questa sera, sabato 24 maggio 2025, Andrea Bocelli 30-The Celebration, serata evento dedicata alla grande musica ed ad omaggiare il tenore italiano amato e celebrato in tutto il mondo per i suoi trent’anni di carriera. L’evento si è svolto in tre serate raggruppate in due puntate andate in onda nel dicembre scorso. La conduzione dello show è affidata a Michelle Hunziker, di recente vista al timone dell’Eurovision Song Contest che si è svolto a Basilea in Svizzera.

Per celebrare questo importante traguardo, nello show Andrea Bocelli 30-The Celebration grandissimi artisti di fama internazionale ma amici del tenore, da Giorgia ad Elisa, passando per Zucchero, cantautore che come il tenore è conosciuto in varie parti del mondo, fino alla star Hollywoodiano Johnny Deep ed agli artisti di fama mondiale come Ed Sheeran e Brian May (chitarrista dei Queen). Non solo grandi artisti, però, sul palco con Andrea Bocelli si sarà anche la sua famiglia, i figli Matteo, Amos e Virginia che regaleranno delle straordinarie emozioni.

Ospiti Andrea Bocelli 30-The Celebration: da Johnny Deep ad Ed Sheeran fino a Brian May dei Queen

Dalla splendida location e scenario unico e suggestivo del Teatro del Silenzio di Lajatico, cittadina toscana che ha dato i natali al tenore andrà in scena una serata unica e magica per omaggiare i trent’anni di carriera del tenore italiano più famoso al mondo che ha duettato con gli artisti più grandi della storia della musica mondiale. Gli ospiti di Andrea Bocelli 30-The Celebration, infatti, sono grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Scendendo nel dettaglio nella serata evento dedicata ad Andrea Bocelli e condotta da Michelle Hunziker interverranno Giorgia ed Elisa, due delle voci italiane più belle, ma anche Zuccero, il tenore Placido Domingo, Josè Carreras, Nadine Sierra, Shania Twain, Aida Garifullina, Christian Nodal, Kevin James. E poi i figli del cantante e tenore: Matteo, Amos e Virginia che regaleranno un momento unico ed emozionante durante lo show.

Come vedere in streaming Andrea Bocelli 30-The Celebration

Non solo grande musica, lo show sarà un modo anche per ripercorrere la carriera ed il percorso umano e privato di Andrea Bocelli soffermandosi sugli aspetti più significativi ed i traguardi più importanti sia nella sua vita privata che in quella artistica. Andrea Bocelli 30-The Celebration andrà in onda questa sera, sabato 24 maggio 2025, a partire dalle 21.30 su Canale5, è possibile seguirlo anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity, dove è possibile vederlo sia in contemporanea che in un momento successivo.