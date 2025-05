Questa sera, 31 maggio 2025, su Canale 5 va in onda la seconda puntata, in replica, di Andrea Bocelli 30-The Celebration, l’evento che si è tenuto lo scorso anno per celebrare i 30 anni di carriera del famoso cantante lirico italiano che è però amato in tutto il mondo. E da tutto il mondo arriveranno, infatti, gli ospiti per omaggiarlo sul palco del Teatro del Silenzio di Lojatico, volti del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema che hanno con Bocelli un rapporto di amicizia.

Lo show, andato in scena il 15, 17 e 19 luglio dello scorso anno, è stato poi proposto in prima TV su Canale 5 a dicembre 2025, e torna in replica su Canale 5, questa sera con la sua seconda e ultima puntata. Sarà una serata di grande musica ma anche attraversata da forti emozioni, visto che il cantante ospiterà sul palco anche due persone molto speciali nella sua vita.

Andrea Bocelli 30-The Celebration, gli ospiti della seconda puntata su Canale 5

Parlando degli ospiti che si avvicenderanno sul palco di Andrea Bocelli 30-The Celebration in questa seconda serata su Canale 5, parliamo di nomi di celebrità di Hollywood ma anche di cantanti celebri in Italia quando in America, come Laura Pausini e Tiziano Ferro. Ma ci saranno anche Eros Ramazzotti, il tenore Josè Carreras e il soprano Aida Garifullina. Bocelli avrà al suo fianco anche star del cinema hollywoodiano come Russell Crowe, Will Smith e Sofia Vergara.

Come accennato, nel corso della serata ci saranno anche due ospiti molto speciali per Andrea Bocelli: i suoi figli Virginia e Matteo. Entrambi si esibiranno al fianco del loro papà, regalando al pubblico di Canale 5 momenti molto emozionanti.

Come seguire Andrea Bocelli 30-The Celebration in diretta streaming

Andrea Bocelli, la sua famiglia, le sue amicizie e la sua carriera saranno dunque i grandi protagonisti di questa seconda serata di Andrea Bocelli 30-The Celebration, che sarà possibile seguire questa sera, sabato 31 maggio 2025, a partire dalle 21.30 su Canale5. Sarà tuttavia possibile seguire l’evento anche in diretta streaming sul sito Mediaset Infinity.