Andrea Bocelli a Verissimo: "A mia madre dissero che ero buono solo per cantare in chiesa"

Anche Andrea Bocelli ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin su Canale Cinque: “Mia mamma diceva che non ce l’avrei fatta se non mi fossi fatto ascoltare un po’ di più, l’affetto del pubblico non bisogna mai darlo per scontato. Ora ho fatto questo film sulla mia vita che in realtà non volevo neanche fare. Da ragazzo il massimo dell’aspirazione era cantare in qualche luogo con decine di spettatori, non di più, come quando facevo pianobar. Io feci una cassetta, mia madre non si è mai arresa e faceva sentire la cassetta ai discografici, dicevano sempre che ero bravo, ma.

In uno degli ultimi tentativi che mia madre ha fatto le dissero che al massimo avrei potuto fare qualche Ave Maria in chiesta ai matrimoni, il cielo aveva dei progetti diversi per me. Mio padre aveva un vocione, quando mi chiamava da lontano lo sentivo, ma era stonato come le campane e non amava l’opera. La prima volta che lo invitai a sentire le prove della mia opera di debutto mi disse che gli sembrava che cantassimo le befane, però mi ha sempre appoggiato. Mi disse anche di prendere una laurea, per farlo contento mi sono laureato in legge, l’ho usata per dare un’occhiata ai miei contratti.

Andrea Bocelli e l’amore con la moglie: dalla loro storia sono nati due figli

Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti hanno avuto due figli, il primo Amos è venuto al mondo nel 1995 mentre il secondo Matteo è nato nel 1997 e come noto oggi è un apprezzato cantante, che pare anche in odore di Festival di Sanremo nei prossimi mesi.

La donna è stata molto attenta alla carriera dell’uomo ed ora sta avendo un ruolo chiave nella crescita lavorativa di Matteo, personaggio che sta provando a seguire le orme dell’ovviamente più noto papà, con un successo molto importante riscosso negli ultimi anni.

