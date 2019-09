Andrea Bocelli, Ali di Libertà/ Concerto evento su Rai1: ospiti e streaming video

Tutto è pronto per ospitare un concerto evento che sicuramente sarà un fiore all’occhiello del prime time di oggi, 14 settembre, quello che di fatto segna la fine dei palinsesti “estivi” e lancia la nuova stagione televisiva. L’evento è Ali di libertà e sarà il concerto evento di e con Andrea Bocelli che Rai1 trasmetterà proprio oggi, 14 settembre, su Rai1 dalle 21.25 circa ma che in molti hanno già visto dal vivo a Lajatico in occasione del tradizione concerto-spettacolo con cui Andrea Bocelli, in sella ad un elegante cavallo bianco, ha aperto la 14a edizione del “Teatro del silenzio” (che lui stesso ha fatto costruire nella sua città natale). Toccherà proprio ad Andrea Bocelli presentare una serata unica in cui interpreterà le arie d’opera più belle e popolari al fianco di grandi stelle della musica internazionale (e non solo) come Carla Fracci, Mika, Matteo Bocelli, Larisa Martinez.

ALI DI LIBERTA’: STEFANO ACCORSI E SERENA ROSSI “NARRATORI”

Per la prima volta saranno le telecamere della Rai ad entrare nel suggestivo teatro che ormai da 14 anni ospita l’evento che prenderà il nome di Ali di libertà per questo prime time sulla rete ammiraglia. A narrare l’evento e a prendere per mano il pubblico per portarlo a spasso tra opere e arie sarà Stefano Accorsi chiamato a raccontare anche le storie legate alle opere in scena, da Puccini a Verdi a Beethoven, mentre i “movimenti” e le coreografie visionarie saranno firmate da Luca Tommassini. Al fianco di Stefano Accorsi, sul palco, come attrice e cantante, prenderà posto una vera rivelazione del cinema e dello spettacolo italiano, Serena Rossi. La regia dell’evento è firmata da Cristian Biondani. Ad accompagnare Andrea Bocelli ci sarà l’Orchestra diretta da Beatrice Venezi e da Carlo Bernini. Ospite d’eccezione Matteo Bocelli, che si esibirà assieme al padre. Tra le sorprese l’arrivo in scena della piccola Virginia, 7 anni, ultimogenita di Bocelli.

ALI DI LIBERTA’: INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA

Ali di Libertà sarà un’ottima alternativa per il prime time di questa sera, l’ultimo veramente estivo, almeno per quel che riguarda la programmazione televisiva. Andrea Bocelli sarà il mattatore della serata al fianco di una serie di ospiti e dei suoi stessi figli, e il pubblico è chiamato a seguire il concerto evento su Rai1 a partire dalle 21.30 circa. Ma tutti coloro che non potranno vederlo in tv, come faranno? Semplice, come sempre è disponibile la diretta streaming dal sito RaiPlay, raggiungibile cliccando qui, o, dopo la messa in onda, sarà possibile vedere e rivedere l’evento accedendo, previa registrazione gratuita, alla sezione ondemand. La serata ospita la campagna della Andrea Bocelli Foundation, “Con te per ricostruire il futuro” per raccogliere fondi per la ricostruzione dell’Accademia Musicale della città di Camerino, inagibile dopo il sisma del 2016. E’ possibile partecipare usando il numero 45580, attivo dal 9 al 15 settembre.



