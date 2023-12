Andrea Bocelli annulla i concerti: “Un virus subdolo mi ha tolto la voce”/ Come sta adesso il cantante

Andrea Bocelli annulla i concerti: “Abbattuto da un nemico invisibile”

Andrea Bocelli nelle scorse ore con un lungo post su Instagram ha annunciato di avere dei problemi di salute che l’hanno costretto ad annullare e riprogrammare i suoi concerti. Il tenore nel dettaglio ha confessato di aver fatto tutto il possibile per arrivare ai suoi concerti negli Stati Uniti nella migliore forma possibile e regalare emozioni profonde e potenti ma ciò non è stato possibile perché non è riuscito a recuperare la voce al 100%. “Nonostante tutti i miei sforzi, questa volta, ahimè, non ci sono riuscito, abbattuto da un nemico invisibile: un virus semplice, ma subdolo, ha deciso di togliermi la voce, almeno per una quindicina di giorni. Questa è una cosa che non mi è mai successa in 30 anni di carriera.” ha ammesso il tenore.

Andrea Bocelli a causa di un virus è stato costretto ad annullare e riprogrammare quattro degli undici concerti previsti. “Per quanto volentieri ho potuto, e con tutti i mezzi a mia disposizione, ho cercato di riprendermi il più velocemente possibile, eppure eliminare un virus non è un’impresa facile in così poco tempo. Così ho dovuto affrontarlo, e l’ho fatto con tutte le mie energie, nei concerti che ancora scelgo di esibirmi, a New York, Miami e Boston.” ha ammesso il tenore che poi ha voluto ringraziare tutti i suoi fan e sostenitori per il supporto ed il calore che gli hanno dimostrato.

Andrea Bocelli ha dovuto combattere con un virus subdolo e insidioso che ha colpito la sua voce e per questo motivo ha dovuto annullare e riprogrammare alcune date dei suoi concerti. Per fortuna il tenore ha potuto contare sul sostegno dei fan. Adesso, per sua fortuna, Andrea Bocelli sta meglio e sempre nel post su Instagram ha annunciato di essersi ripreso e di poter dedicare tutti i suoi sforzi e la sua emergia per recuperare a pieno le forze.

Infine, Andrea Bocelli, che di recente ha dedicato un dolcissimo messaggio alla moglie Veronica Berti, ha concluso così il suo post: “Oggi la mia voce è finalmente tornata. Ha riacquistato la sua vivacità e la sua libertà. Il nemico invisibile ha deposto le armi e ha alzato bandiera bianca. Meglio tardi che mai! E ora posso riposare qualche giorno e concentrare i miei sforzi e la mia attenzione sugli eventi che ancora mi attendono nel vostro paese a febbraio.”

