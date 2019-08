Andrea Bocelli/ Carriera, successi e un record unico…

La lirica torna su Rai 1. I programmi di stasera, da Techetechete’ con l’omaggio a Luciano Pavarotti a La musica del silenzio, il film dedicato ad Andrea Bocelli, hanno entrambi come filo conduttore la passione dell’Italia e degli italiani per questo genere di musica. Un modo di cantare che è patrimonio dell’umanità, così come sono da encomiare i suoi maggiori rappresentanti. Il talento e le doti artistiche di Bocelli, per esempio, saranno oggetto di ampia trattazione nel corso della pellicola, trasmessa in replica in seconda serata a partire dalle 22.30. In questi giorni, il tenore è impegnato con il Coro Lirico Siciliano e la sua Orchestra per due tappe al Teatro antico di Taormina. Lo spettacolo andrà in scena il 30 e 31 agosto prossimi, e lo vedrà esibirsi sulle note delle più celebri arie d’opera. Ospiti d’onore, il soprano Zuzana Markova, la cantante pop Ilaria della Bidia, il flautista Andrea Griminelli e la ballerina Brittany O’Conor. A dirigere rispettivamente Coro e Orchestra, i maestri Francesco Costa e Carlo Bernini.

Andrea Bocelli in concerto a Taormina

La platea di Taormina si preannuncia internazionale. Andrea Bocelli raccoglie consensi in ogni parte del mondo, e alcuni fan arrivano a seguirlo da altri Paesi d’Europa (Francia, Germiania, Inghilterra, Malta), ma anche dagli Stati Uniti e dall’Australia. Il teatro in questione è uno dei più prestigiosi del mondo. La doppia manifestazione è promossa da Fondazione Taormina Arte Sicilia e organizzata da Due Punti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e Parco Archeologico di Naxos e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina. Tornare sull’isola è un vero onore per Andrea. Il concerto è atteso ormai da mesi, e la prima data è subito andata sold out.

Andrea Bocelli: la carriera

Andrea Bocelli ha raggiunto il successo internazionale nel 1996, anno d’uscita del brano Con te partirò. Allora, il tenore vantava già una partecipazione al Festival di Sanremo. La canzone fece in brevissimo tempo il giro del mondo, anche grazie al duetto con Sarah Brightman e la relativa traduzione in inglese (titolo: Time to Say Goodbye). L’album Romanza, pubblicato in quegli anni, scalò tutte le classifiche con 15 milioni di copie vendute. 80 milioni i dischi distribuiti in totale. La sua arte e la sua attitudine gli hanno permesso di collaborare con artisti del calibro di Ed Sheeran, Ariana Grande, Nicole Scherzinger, Jennifer Lopez, LeAnn Rimes, Céline Dion e Tony Bennett. Più volte ha cantato davanti a papi, presidenti e reali, accontentando tutti con melodie che vanno dal pop al melodramma. Nel 2018 è tornato con Sì, che gli ha permesso di conquistare ancora una volta il primo posto in classifica. Nessun italiano, in Usa e Uk, aveva mai raggiunto questo obiettivo.



