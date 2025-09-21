Enrica Cenzatti è stata la prima moglie del noto tenore Andrea Bocelli, ospite a Verissimo. Sul loro divorzio negli anni vi sono stati vari rumors.

Enrica Cenzatti è stata la prima moglie del tenore Andrea Bocelli, uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma che andrà in onda domenica 21 Settembre 2025. La donna è stata per anni molto legata a Bocelli ed i due però sono arrivati alla fine del matrimonio diversi anni fa, ma vediamo chi è Enrica Cenzatti.

Non conosciamo una data precisa ma sappiamo che Enrica Cenzatti è nata nel 1969 a Pisa ed ha conosciuto il noto tenore quando aveva 17 anni. Tra i due è stato subito un amore a prima vista, lui suonava in un piano bar e lei lo ha visto li e subito ha apprezzato l’uomo e la sua meravigliosa musica. I due si sono sposati poi nel 1992.

Andrea Bocelli ed Enrica Cenzatti hanno avuto due figli, il primo Amos è nato nel 1995 mentre il secondo Matteo è nato nel 1997. La donna è stata molto attenta alla carriera dell’uomo ed ora sta avendo un ruolo chiave nella crescita lavorativa di Matteo, personaggio che sta provando a seguire le orme dell’ovviamente più noto papà.

Enrica Cenzatti e il rapporto con i figli di Andrea Bocelli

Enrica Cenzatti è molto legata ai figli avuti con Andrea Bocelli e sebbene non è mai stata impegnata a livello musicale ha dato e sta dando una grossa mano nella carriera del suo secondo figlio Matteo, anch’egli protagonista sulla scena musicale. Il ragazzo però ha scelto una carriera totalmente diversa rispetto a quella del padre anche per avere una propria autonomia.

Nonostante ciò Andrea Bocelli e suo figlio Matteo hanno cantato e suonato insieme in successi che poi sono diventati internazionali. C’è molta curiosità sul motivo della rottura nel matrimonio tra Andrea ed Enrica e anche se non c’è stata nessuna conferma ufficiale negli anni sono arrivate diverse indiscrezioni a riguardo.

Secondo alcuni infatti la donna era stufa dei continui impegni dell’artista e dei rumors su presunti tradimenti anche se va detto non vi è mai stato nulla di concreto a trovare conferma di queste indiscrezioni. Enrica è andata poi a vivere in una villa con i figli a Forte dei Marmi e Andrea Bocelli ha scelto di vivere vicino, specialmente per restare accanto ai figli. I due hanno conservato comunque buoni rapporti.