Andrea Bocelli, chi è: due storie d'amore importanti con la nascita di tre figli, Amos, Matteo e Virginia. Con la moglie Veronica Berti un colpo di fulmine

Andrea Bocelli, volto della musica italiana, artista incredibile apprezzato in tutto il mondo, ha avuto una vita privata all’altezza di quella professionale in termini di emozioni. Nel 1992 si è sposto per la prima volta con Enrica Cenzatti, la donna con la quale è stato per circa dieci anni. I due si sono infatti separati nel 2002, dopo aver messo al mondo due figli: Amos, il primogenito, è nato nel 1995 e due anni più tardi è venuto al mondo Matteo, che ha seguito le orme del papà nel mondo della musica. Dieci anni dopo il divorzio, nel 2012, è nata la sua terza figlia, Virginia, frutto dell’amore con Veronica Berti, che aveva conosciuto qualche anno prima: i due sono convolati a nozze solamente dopo la nascita di Virginia. Si sono infatti sposati nel 2014 a Livorno.

L’amore tra Veronica Berti e Andrea Bocelli è esploso vent’anni fa, quando lei è diventata la sua manager. Eppure qualche tempo dopo i due hanno rischiato di separarsi. Il motivo? La gelosia. “Stava sempre con il cellulare e toglieva tempo a me – ha confessato il tenore -. Quando l’ho conosciuta ero viziato, si dedicava solo a me. Così, quando ha cominciato a non farlo, mi sono ingelosito”. Veronica, invece, non sembra essere gelosa: “Con il suo lavoro, non posso esserlo”.

Andrea Bocelli, il colpo di fulmine con Veronica: “Riconoscimento di anime”

Andrea Bocelli ha conosciuto Veronica Berti nel 2001, a una festa. I due si sono innamorati immediatamente: “È stato un riconoscimento di anime” hanno confessato. Il corteggiamento è durato appena un paio di minuti perché è stato evidente da subito a entrambi che tra loro ci fosse qualcosa che andava oltre. Così hanno iniziato una storia d’amore che ha portato poi alla separazione di Bocelli con la prima moglie. Negli anni la moglie di Bocelli è diventata anche la sua manager nonché mamma di Virginia, la loro bambina.