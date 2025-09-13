Andrea Bocelli ospite a Grace for the World: i tre figli del cantante

Questa sera, sabato 13 settembre, il Vaticano si trasformerà in un palcoscenico unico. Difatti, Piazza San Pietro ospiterà Grace for the World, un grande concerto gratuito che porta sotto il cielo di Roma alcune delle voci più amate a livello internazionale. Tra i protagonisti più attesi c’è Andrea Bocelli, insieme a Pharrell Williams e la star colombiana Karol G. Non è la prima volta che il tenore partecipa a eventi di questo tipo, considerando Bocelli è ormai un’icona mondiale, capace di unire generazioni diverse e di portare la musica italiana ovunque.

Ma, al di là della sua carriera artistica, cosa si sa, invece, della vita privata del cantante? Bocelli è papà di tre figli. Dal primo matrimonio con Enrica Cenzatti sono nati Amos, il maggiore, classe 1995, appassionato di pianoforte e spesso coinvolto nei progetti musicali di famiglia, e Matteo, nato nel 1997, che ha deciso di seguire le orme del padre e lanciarsi nella carriera da cantante. Con Matteo, Andrea ha condiviso il palco e inciso Fall on Me, brano che ha fatto il giro del mondo e ha conquistato anche Disney come colonna sonora ufficiale.

Andrea Bocelli e il secondo matrimonio con Veronica Berti: dettagli

Successivamente, dal rapporto con l’attuale moglie Veronica Berti, sposata nel 2014, è nata invece Virginia, nel 2012. Nonostante la sua giovane età, Virginia ha già mostrato di avere un talento naturale. Difatti, è salita sul palco con papà più di una volta, sorprendendo il pubblico per la sicurezza e la dolcezza. Andrea Bocelli ha spesso definito la sua famiglia il suo “vero rifugio”, mantenendolo sempre con i piedi per terra, nonostante l’enorme successo.