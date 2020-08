Andrea Bocelli disperato: “Aiutateci a trovare Pallina”/ Il cane disperso in Sardegna

Momenti di preoccupazione per Andrea Bocelli e la sua famiglia. Il famoso tenore ha infatti lanciato un appello pubblico affinché venga ritrovata la sua cagnolina, Pallina, purtroppo dispersa in Sardegna e, al momento della scomparsa, senza collare. Il tenore ha dato la notizia sul suo profilo Instagram, dove ha lasciato anche dei recapiti per chiunque avvisti o abbia notizie della cagnolina. “Cari amici, questa volta vi scrivo per chiedervi un piccolo ma per noi grande aiuto. – ha esordito Bocelli – Pallina, il nostro piccolo levrierino italiano, risulta dispersa in Sardegna nel tratto di mare che va da Liscia Ruja in comune di Arzachena fino a Baia Caddinas in comune di Golfo Aranci.” Vengono poi dati dettagli utili al ritrovamento: “Non porta guinzaglio, è molto affettuosa… Sarà solo, sicuramente, molto impaurita.”

Andrea Bocelli e il figlio Matteo lanciano l’appello per trovare Pallina

Pallina per Andrea Bocelli è parte importante della famiglia. Il tenore svela infatti che tutti sono in pensiero per lei: “Siamo addolorati e preoccupati per questa piccola creatura indifesa e per il suo destino. Speriamo di ricevere da voi una notizia positiva che ci aprirebbe il cuore. Ve ne saremmo riconoscenti.” Chiunque avvisti Pallina o abbia notizie utili può contattare il +393356383424 oppure info@andreabocelli.com. All’appello di Andrea Bocelli per il levriero di famiglia scomparso in Sardegna segue poi quello del figlio, Matteo Bocelli, che ha pubblicato un post dello stesso tenore, entrambi con una foto con il cane in braccio.





