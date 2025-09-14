Andrea Bocelli e Enrica Cenzetti sono i genitori di Matteo Bocelli, il figlio d'arte ha sofferto moltissimo quando si sono separati ma...

Matteo Bocelli è profondamente legato ai suoi genitori Andrea Bocelli e Enrica Cenzetti, ma non nasconde di aver vissuto periodi molto difficili in seguito al loro divorzio. In diverse interviste il figlio d’arte ha ammesso di aver sofferto molto per la separazione dei genitori e infatti, se mai dovesse costruire una famiglia, si impegnerà a fondo per evitare che ai suoi figli tocchi la stessa sorte. “Non credo che esista un figlio di genitori divorziati che non sia in qualche modo segnato”, ha raccontato in una toccante intervista a Vanity Fair, spiegando di aver avvertito anche l’assenza del padre, spesso in tour e lontano da casa.

“Partiva per lunghi tour e si sentiva la sua mancanza ma per me la ferita più grande riguarda la rottura tra i miei genitori”, confida l’artista. Papà e mamma infatti hanno divorziato nel 2002, senza strascichi o tensioni particolari. Eppure la sofferenza non è mancata.

“Se avrò una famiglia in futuro, mi impegnerei con tutto me stesso per non far vivere ai miei figli quello che ho vissuto io”, racconta Matteo Bocelli nella suddetta intervista. Al di là della loro separazione, papà Andrea e mamma Enrica sono stati sempre presenti nella sua vita e oggi, Matteo, ricorda con piacere alcuni aneddoti ed una punizione particolare che il tenore gli rifilò ai tempi della scuola.

“Ero vivace e prendevo molte note, ma papà mi ha dato un grande insegnamento: mi tolse tutte le cose che contavano di più per me e sono diventato più obbediente”, ricorda il figlio d’arte. Oggi i rapporti sono ottimi, ma lo sono sempre stati nonostante il trauma della loro separazione abbia segnato non poco la vita di Matteo Bocelli.