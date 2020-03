Andrea Bocelli e Fedez, live streaming su Instagram/ Video: “insieme per aiutare…”

Andrea Bocelli e Fedez uniscono le forze per sostenere la raccolta fondi a favore dell’ospedale di Camerino. Il rapper e la moglie Chiara Ferragni che oggi festeggiano il secondo compleanno del figlio Leone, continuano a sostenere le varie campagne fondi per sostenere gli ospedali italiani alle prese con l’emergenza coronavirus ed ogni giorno, alle 18, danno appuntamento ai milioni di followers su Instagram. In diretta, il rapper e l’influencer fanno compagnia ai tanti italiani che stanno rispettando le norme di sicurezza restando a casa. Dirette che ogni giorno sono seguite da tantissimi utenti e a cui partecipano anche altri artisti. Dopo aver ospitato, dal balcone di casa sua, prima Emma Marrone e poi Francesca Michielin, oggi, Fedez ospiterà anche il Maestro Bocelli.

ANDREA BOCELLI E FEDEZ, CONCERTO IN DIRETTA SU INSTAGRAM PER L’OSPEDALE DI CAMERINO”