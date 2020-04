Andrea Bocelli/ Il concerto in piazza Duomo? “Evento spirituale prima che mediatico”

Pubblicità

Andrea Bocelli è stato il protagonista assoluto dei giorni di Pasqua 2020. Il cantante e performer italiano, solo in piazza Duomo a Milano, ha cantato per l’iniziativa Music for Hope. Un concerto di Pasqua in diretta streaming su You Tube. Un uomo solo ma con la sua potente voce, in una piazza che nessuno è abituato a vedere vuota. Per Music for Hope Bocelli ha intonato l’Ave Maria di Bach, la sancta Maria di Mascagni, il Panis Angelicus di Franck e il Domine Deus di Rossini. Il finale è stato Amazing Grace, brano già presente nell’album One night in Central Park di Bocelli. Amazing Grace è un famoso inno cristiano di ringraziamento che racconta la storia di una conversione. La diretta del concerto è stata seguita da più di due milioni e mezzo di persone. Le visualizzazioni su You Tube hanno in pochi giorni raggiunto i trentasei milioni e mezzo.

Andrea Bocelli solo in piazza Duomo: “Il concerto? Una preghiera”

In una video intervista per Sky Tg 24, il tenore ha precisato che più che un concerto si tratta di una preghiera, un evento spirituale prima che mediatico. Ad incaricarlo per il concerto è stato il sindaco di Milano Beppe Sala in accordo con le autorità ecclesiastiche milanesi. Tutto il repertorio si è basato su musica sacra e durante tutto il concerto Andrea Bocelli è stato accompagnato, musicalmente si intende nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, da Emanuele Vianelli, talentuoso organista della cattedrale lombarda. Lo streaming ha avuto portata mondiale. Del resto il talento di Bocelli è cosa ben nota in tutto il mondo. L’artista è amato in Italia ma è seguitissimo sopratutto negli Stati Uniti, dove ha tenuto numerosi concerti. Di seguito potete trovare le immagini del concerto in piazza Duomo a Milano del giorno di Pasqua.





