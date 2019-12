Andrea Bocelli/ La magia del Natale passa dalla sua voce (La porta dei sogni)

Andrea Bocelli è tra gli ospiti più attesi de La porta dei sogni, programma che riporta Mara Venier in prima serata su Rai 1. Il Natale non può che rievocare il noto cantante lirico il suo primo incontro con la musica, avvenuto nella cucina della casa di famiglia, dove aveva improvvisato un piccolo palco davanti a cui esibirsi. Nelle scorse settimane, in occasione dell’Amazon Xmas San Babila Milano, il grande tenore si è raccontato di fronte ai presenti, spaziando fino al successo che più rappresenta la sua carriera: il concerto a Central Park, oltre all’incontro con Giovanni Paolo II, “Ho avuto modo di parlare con lui e mi ha lasciato ricordi meravigliosi”. Di recente, Bocelli ha ricevuto il Picchio d’Oro per la sua carriera e anche se non ha potuto ritirare di persona il riconoscimento, dato che si trova in America, ha inviato un messaggio: “Sono convinto che il significato più genuino e potente di un simile premio sia riposto nell’affetto profondo che lo ha generato”, riferisce Cronache Maceratesi. Nel frattempo su Instagram scopriamo qualcosa di più di queste sue giornate: umn giro in altalena a Houston, Texas, qualche risata con la figlia Virginia a Columbus (Ohio) e qualche momenti di relax con l’amato cagnolino in quel di New York. Clicca qui per guardare la foto di Andrea Bocelli.

Andrea Bocelli, La porta dei sogni: il ritorno per la Vigilia di Natale

Andrea Bocelli, ospite a La porta dei sogni, si prepara ad entrare nelle case degli italiani in occasione della Vigilia di Natale, quando Sky trasmetterà il suo live di Central Park, a New York. Il tenore si è esibito grazie al sostegno della New York Philharmonic, sotto la guida di Alan Gilbert, e ha duettato con artisti internazionali del calibro di Celin Dion, Pretty Yende, Tony Bennet e Bryn Terfel. I telespettatori però potranno vederlo molto prima sul piccolo schermo, dato che Andrea Bocelli sarà uno degli ospiti de La porta dei sogni, al via su Rai 1 nella prima serata di oggi, venerdì 20 dicembre 2019.Una nomination ai Grammy per Andrea Bocelli e il merito è da ricercare nella sua If Only, un singolo presente nell’ultimo disco pubblicato Sì e in cui il tenore duetta con Dua Lipa. “Abbiamo sempre cercato canzoni, anche se stavamo lavorando a diversi tipi di progetti”, ha detto l’autore Filippo Sugar a Variety, parlando degli otto anni che il testo del brano ha trascorso nel suo cassetto prima di trovare la luce. Il successo è stato immediato, visto che il disco si è subito posizionato in prima posizione per i dischi venduti dal cantante, oltre al primo album classico di tipo non festivo a riuscire a scalare la classifica pop degli Stati Uniti. Il record precedente risale al ’90 ed appartiene ai Tre Tenori. Senza considerare la guida del podio in Gran Bretaglia, in 20 anni di assenza di artisti lirici. “Mi lascio sempre guidare dalle sensazioni che provo. Ho sempre fatto canzoni che mi avrebbero dato emozioni, pure emozioni. Questo è il cuore della musica”, ha dichiarato.

L’amore per il suo cagnolino

