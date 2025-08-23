Andrea Bocelli aveva pensato di ritirarsi? La rivelazione della moglie Veronica Berti

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli e vicepresidente della Andrea Bocelli Foundation, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha ripercorso la sua storia d’amore con il cantante, facendo anche delle rivelazioni inaspettate. Il loro primo incontro risale a oltre vent’anni fa, quando si videro casualmente ad una festa a cui Veronica non voleva neppure partecipare. La giovane, allora ventunenne, infatti, si annoiava e decise di dare una mano nell’organizzazione della serata. Ebbene, per ringraziarla, le proposero di conoscere il Maestro, che a quei tempi aveva 44 anni ed era già famoso in tutto il mondo.

Inizialmente, Veronica cercò di rifiutare, ma alla fine quest’incontro finalmente avvenne. Al che, Bocelli volle subito testare le sue conoscenze di opera e la mise alla prova al pianoforte, lasciandolo senza parole. A distanza di tanti anni, Berti ha definito il loro un vero colpo di fulmine, tanto da non essersi più separati da allora. Successivamente, Veronica ha ricordato un momento delicato nella carriera del marito, dove aveva persino pensato di ritirarsi, nonostante fosse ancora giovane e all’apice del suo successo.

Veronica Berti ha “salvato” la carriera di Andrea Bocelli? Cos’ha raccontato

Nell’intervista a Il Corriere della Sera, Veronica Berti ha raccontato quanto sia stata importante in un momento delicato della vita di Bocelli. Poco dopo l’inizio della loro relazione, il cantante fu talmente travolto dall’amore da confidarle di voler ritirarsi a soli 44 anni, dicendole: “Ora che ti ho conosciuto non ho più bisogno di niente“. Tuttavia, la donna si oppose a quelle parole e lo spinse a non abbandonare la musica, ricordandogli la parabola dei talenti e sottolineando che, da uomo di fede, non poteva permettersi di sprecare il dono che Dio gli aveva dato.

Ebbene, da lì decide di continuare a dedicarsi alla musica, ottenendo sempre più successi. A confermare il ruolo decisivo di Veronica arrivò anche la mamma del Maestro, che le scrisse un biglietto toccante: “Grazie per aver riportato il sole nel cuore di mio figlio”, un ricordo che lei conserva ancora oggi.