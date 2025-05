Tra i più grandi tenori di tutto il mondo, Andrea Bocelli ha ottenuto una notorietà importantissima non solamente in Italia. Il suo nome, infatti, è noto in tutto il mondo per via della straordinaria carriera avuta. Partito dalla provincia di Pisa, è arrivato a cantare nei teatri più importanti del globo, da La Scala di Milano fino al Metropolitan Opera House. Una carriera davvero stellare che lo vede tra gli artisti che hanno venduto più copie di sempre: nel corso della sua attività, che dura ormai da più di trent’anni, Bocelli ha infatti veduto oltre 90 milioni di copie. Ha collaborato, inoltre, con i più grandi artisti italiani e non, come Luciano Pavarotti, Elisa, Giorgia, ma anche Celine Dion e tanti altri ancora.

Le Note del Natale, 24 dicembre 2024 Rai Uno/ Diretta e ospiti: il messaggio di speranza di Giovanni Allevi

Andrea Bocelli è riuscito ad ottenere un successo grandioso nonostante la malattia: fin da bambino è ipovedenti per via di un glaucoma congenito. A sei anni, Andrea ha cominciato a studiare la lettura in Braille a Reggio Emilia. A dodici anni, dopo una pallonata ricevuta durante una partita di calcio, è rimasta completamente cieco, ma questo non gli ha impedito di ottenere un successo straordinario nel mondo della musica.

Chi è Matteo Bocelli, il figlio di Andrea Bocelli ha una fidanzata?/ La passione per la musica: “Il talento…”

Andrea Bocelli, chi è: la vittoria a Sanremo nel 1994

Andrea Bocelli è partito da una famiglia molto umile. I genitori erano infatti mezzadri: avevano un’azienda agricola ed un’altra di produzione e commercio di macchine agricole. Nonostante questo, lui ha sempre seguito i suoi sogni: dopo la laurea in giurisprudenza si è infatti dedicato alla musica e si è diplomato in Canto Lirico al Conservatorio Giacomo Puccini. Ha cominciato la sua carriera nel 1982 ma il successo è arrivato più tardi: nel 1994, ad esempio, è arrivato a vincere il Festival di Sanremo tra le nuove proposte, per poi girare i teatri di tutto il mondo, portando in giro la sua arte.