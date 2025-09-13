Andrea Bocelli protagonista di Grace for the World: malattia e incidente del cantante

Questa sera la musica sarà protagonista in Vaticano, dove Piazza San Pietro si trasforma in un palcoscenico straordinario per Grace for the World, il concerto gratuito che porta insieme artisti internazionali come Andrea Bocelli e Pharrell Williams, uniti da un messaggio di pace e fratellanza. Sebbene oggi Andrea sia un rinomato artista, amato in tutto il mondo, nel corso della sua vita il cantante ha dovuto affrontare sfide molto importanti. Difatti, ha avuto problemi agli occhi fin da piccolo, essendo nato con un glaucoma congenito, una malattia che gli rendeva la vista molto debole e lo costringeva a visite e cure continue.

Ad ogni modo, da bambino riusciva comunque a vedere un po’ e, già allora, passava ore a suonare il pianoforte, la chitarra e il flauto. All’età di 12 anni, però, arrivò l’incidente che cambiò tutto. Durante una partita di calcio prese una pallonata in testa che provocò una forte emorragia, che lo portò a diventare completamente cieco. I medici provarono di tutto, ma da quel momento Andrea perse completamente la vista.

Andrea Bocelli: l’incidente che lo ha portato a perdere la vista

In più occasioni, Andrea Bocelli ha raccontato che il canto e il pianoforte sono diventati la sua salvezza dopo l’incidente, riuscendo a tirargli fuori emozioni diverse e dare un senso nuovo alla sua vita. Difatti, il cantante ha mai visto la cecità come una condanna, ma come una condizione da affrontare giorno per giorno, senza smettere di inseguire i sogni. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: milioni di dischi venduti, concerti in ogni angolo del mondo e una carriera che lo ha reso uno degli artisti più amati di sempre.