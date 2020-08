Andrea Bocelli ospite di Al Bano e Loredana Lecciso/ Arriverà un duetto?

Andrea Bocelli trova riparo a Cellino San Marco dopo le polemiche dei giorni scorsi? Così sembra. Il pubblico, i fan e amici vip si sono affannati per difendere il tenore dopo le dichiarazioni spiacevoli sul Coronavirus e i suoi morti, dichiarazioni per le quali si è scusato facendo calare il sipario sulla questione. In molti gli sono rimasti fedeli a cominciare da Alba Parietti che ne ha preso le difese e finendo proprio ad Al Bano che in queste ore lo sta ospitando insieme a Loredana Lecciso all’ombra della sua bella tenuta. Il cantante in questo momento è fermo al palo con la sua carriera di musicista e artista per via dello stop agli eventi pubblici e alle decine di concerti cancellati in queste settimane e, a quanto pare, ha pensato bene di passare questo periodo in famiglia e, soprattutto, al fianco di Loredana Lecciso.

ANDREA BOCELLI OSPITE DI AL BANO E LOREDANA LECCISO

I due nei giorni scorsi hanno ospitato già Giovanni Terzi e Simona Ventura ma in questo caso è diverso almeno secondo quanto rivela Francesco Fredella. Il giornalista scrive su IlTempo.it: “Da nostre indiscrezioni, pare che Al Bano lo abbia portato nella sua sala di registrazione. Provate ad immaginare la scena: Carrisi e Bocelli che cantano in gran segreto. Una musica deliziosa e una scena fantastica”. La visita di Andrea Bocelli potrebbe non essere di piacere ma magari per preparare un duetto approfittando di questo periodo e di questo stop forzato. Alcuni a vederli insieme li sogna già sul palco di Sanremo, altri ancora trovano normale una condivisione artistica per due come loro, la verità starà in mezzo?

Ecco il post pubblicato da Loredana Lecciso poco fa:

Visualizza questo post su Instagram 🌺🌺🌺#picofyesterday #home #puglia #love #feelgood #instamoment Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:39 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA