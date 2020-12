ANDREA BOCELLI/ “Per quindici giorni buoni il Covid mi ha tolto la voce”

Andrea Bocelli ospite oggi di Mara Venier su Rai Uno. Sarà proprio il cantante ad inaugurare la puntata di Domenica In di questo 13 dicembre. Il modo migliore per coltivare il clima natalizio, dal momento che il tenore si esibirà cantando al pianoforte due classici di questo periodo come “Amazing Grace” e “Silent Night”. L’occasione sarà anche propizia per presentare il suo ultimo album “Believe”, uscito lo scorso 13 novembre su etichetta Sugar e in cima alle classifiche di vendita mondiali. Per Bocelli si tratta di un ritorno in Rai a pochi giorni dalla partecipazione a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Su Rai 3 il cantante era tornato sulle accuse di chi lo dipinge come un negazionista del Covid, respingendole con forza: “E’ stranissima questa cosa, perché se i fatti parlano, da sempre io ho combattuto la sofferenza. Col compiantissimo Professor Mosca, che addirittura mi diede la carica di presidente della sua fondazione, che si occupava di ricerca in campo medico chirurgico, io chiesi un capitolo di spesa proprio per la ricerca contro il dolore, perché il dolore toglie dignità all’uomo, la sofferenza all’inizio del Terzo Millennio è una cosa inconcepibile. Ho combattuto sempre la sofferenza, sia quella fisica sia quella spirituale”.

Andrea Bocelli ospite da Mara Venier

Andrea Bocelli ha continuato spiegando come il Coronavirus abbia toccato da vicino non solo lui, ma tutti i suoi affetti più cari: “Il Covid non l’ho avuto solo io, l’ha preso tutta la famiglia. Il Covid tra l’altro mi ha tolto la voce proprio a zero, per quindici giorni buoni. Semmai il mio era un messaggio di ottimismo e speranza, perché in ogni condizione, anche la più difficile, ottimismo e speranza fanno sempre bene, perché per combattere qualunque tipo di difficoltà sono elementi fondamentali. Lasciare il campo alla disperazione è la fine”. Secondo Bocelli, dunque, quando al convegno “Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti“ tenutosi al Senato era intervenuto dicendo di essersi “sentito umiliato e offeso per il divieto di uscire da casa”, ammettendo pubblicamente di aver violato il lockdown, il suo messaggio era stato semplicemente frainteso. Mara Venier tornerà ancora una volta sulla polemica per consentire ad Andrea Bocelli di chiarirsi con l’opinione pubblica italiana una volta di più o deciderà di archiviare definitivamente questo capitolo?



