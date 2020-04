Andrea Bocelli, “Un nuovo giorno Andrea Bocelli live”/ Diretta, scaletta e ospiti

Pubblicità

“UN NUOVO GIORNO ANDREA BOCELLI LIVE” SU RAI1: ANTICIPAZIONI E OSPITI

Andrea Bocelli torna in televisione con una nuova esibizione live. Questa sera, martedì 28 aprile 2020, dalle ore 21:35, il tenore pisano si esibirà su Rai Uno con lo speciale “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli live”. Durante lo show la star internazionale proporrà le sue canzoni più famose, ma anche la musica della tradizione melodica italiana, e i capolavori più noti della lirica, esibendosi in tre diverse location, leggasi il Colosseo di Roma, l’Arena di Verona, e il Teatro del Silenzio di Lajatico, la sua terra d’origine. Al suo fianco ci saranno grandi ospiti internazionali e italiani, di cui però non è ancora stata resa l’identità, che accompagneranno Andrea Bocelli in una serata mozzafiato e suggestiva in giro per la nostra penisola. Uno show a scopo benefico quello del tenore toscano, che in un periodo di forte crisi come quello che stiamo vivendo attualmente causa epidemia di coronavirus, ha deciso di dare vita ad una serie di iniziative, come ad esempio la raccolta fondi “Con te per emergenza Covid-19”, con la Andrea Bocelli Foundation

Pubblicità

SCALETTA CONCERTO “UN NUOVO GIORNO ANDREA BOCELLI LIVE”

In attesa della scaletta ufficiale dell’evento “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli live” non possiamo far altro che pensare a quali potrebbero essere i brani che ascolteremo questa sera in quella che è stata definita una cavalcata lungo il viale della tradizione melodica italiana con i capolavori della lirica e mettendo insieme i grandi show degli ultimi anni. Lui stesso scrive sui social: “Una serata unica per ripercorrere il meglio degli show di Andrea Bocelli dedicati all’attività della Fondazione. Alle esibizioni musicali si alterneranno i racconti dell’ultimo triennio di attività della Fondazione, dalla recente iniziativa per supportare le strutture ospedaliere, agli interventi e ai progetti nelle zone colpite del sisma 2016″. E i brani? Sicuramente non mancheranno i grandi classici (come Ave Maria di Bach/Gounod

Santa Maria di Mascagni, Domine Deus di Rossini) e alcuni dei suoi brani più famosi come Il Mare calmo della Sera, la cover di Miserere, Vivo. (Hedda Hopper)

Pubblicità

OSPITI UN NUOVO GIORNO – ANDREA BOCELLI LIVE DEL 28 APRILE

La grande serata di musica in onda su Rai1 questa sera e che ha come protagonista proprio Andrea Bocelli non poteva non avere degli ospiti illustri, ma quali? Al momento non c’è un comunicato ufficiale a riguardo, ma sembra proprio che gli ospiti di Un Nuovo Giorno – Andrea Bocelli Live si avvarrà della presenza di Serena Rossi ma non solo la sua. Secondo quanto rivela il promo dello speciale concerto non mancherà Marco Bocelli, figlio di Andrea, e poi Elton John, Richard Gere, Sharon Stone, l’etoile della danza Carla Fracci e il grande attore hollywoodiano Morgan Freeman. Saranno loro alcuni dei volti che rivedremo questa sera e che già, il pubblico pagante, ha avuto modo di vedere durante l’evento live che li ha portati a Verona e Firenze per un lungo viaggio di solidarietà che anche questa sera avrà i suoi validi motivi. (Hedda Hopper)

ANDREA BOCELLI: L’ESIBIZIONE MEMORABILE IN DUOMO ALLA VITA DA QUARANTENA

Andre Bocelli tornerà ad esibirsi dopo il memorabile spettacolo di pochi giorni fa, l’esibizione live, in diretta tv mondiale, dal Duomo di Milano. Uno show che venne visto in diretta su Youtube da 5 milioni di spettatori in contemporanea, e in cui lo stesso cantante si è esibito in pezzi da brividi, leggasi, Panis Angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Domine Deus e Amazing grace. Il filmato è stato poi visto e rivisto nei giorni successivi, e allo stato attuale conta circa 39milioni di visualizzazioni, numeri davvero da urlo che fanno capire la portata dell’esibizione. L’iniziativa milanese ha avuto un’eco straordinaria sui media internazionali, con i media di tutti i paesi che hanno acceso i riflettori sulla stessa, in un giorno tra l’altro così importante per la Chiesa come appunto quello della celebrazione della Pasqua, e in un periodo di dramma mondiale causa coronavirus.

Andre Bocelli è stato anche protagonista recentemente di una bella ospitata “virtuale” in quel di Domenica In. Domenica scorsa il tenore pisano si è collegato con zia Mara Venier assieme alla moglie, Veronica Berti, per parlare della vita da quarantena. Bocelli, come molti altri artisti, ha spiegato di aver preso in maniera positivo questo periodo di isolamento forzato, per restare un po’ in famiglia e dedicarsi a cose che in precedenza non riusciva mai a fare causa vita frenetica, “E’ inconcepibile che questo sogno – le parole di Bocelli – si sia realizzato proprio nel momento in cui siamo stati obbligati da una situazione come questa che ha tutti i crismi dell’incredibile”. Bocelli, durante l’ospitata, era tornato a parlare anche dell’esibizione meneghina, sottolineando come l’invito di suonare in piazza Duomo fosse stato accolto quasi senza neanche pensarci, sia per il momento di preghiera, e secondariamente, per recarsi a Milano, uno dei luoghi simboli dell’epidemia da covid-19 in Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA