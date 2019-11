Andrea Bonomo, chi è compagno Giusy Ferreri/ Lei: “Lontano dal mio mondo ma…”

Andrea Bonomo è il compagno di Giusy Ferreri, l’uomo a cui è legata sentimentalmente. Insieme da oltre dieci anni, insieme hanno una figlia, Beatrice, frutto del loro amore. I due stanno insieme da prima che la cantante partecipasse a X Factor. Originario di Vigevano, Andrea Bonomo non lavora nel mondo dello spettacolo, anzi cerca di restarne alla larga nonostante la notorietà della moglie. «È lontano al mio mondo ma mi capisce perfettamente», ha dichiarato a tal proposito Giusy Ferreri. Nato nel 1979 ad Abbiategrasso, Andrea Bonomo di professione fa il geometra, ma questo non vuol dire che non sia appassionato di musica. «Non conosciamo la crisi, siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro», aveva anche ammesso a Oggi la cantante che sarà ospite a Verissimo nel pomeriggio. Il fidanzato storico di Giusy Ferreri è dunque una delle persone che ha vissuto più da vicino tutto il percorso della compagna verso il successo.

ANDREA BONOMO, CHI È COMPAGNO GIUSY FERRERI: LONTANO DAL SUO MONDO MA…

Probabilmente il successo del legame tra Giusy Ferreri e il fidanzato Andrea Bonomo sta nel fatto che si amano follemente da molti anni, da molto prima che la cantante diventasse famosa. Il loro amore è sopravvissuto al successo e ad una carriera che ha portato l’artista in giro per l’Italia e a ricevere stimoli differenti. Ma i due sono innamorati oggi come ieri e la figlia Beatrice ne è il frutto. «Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea», dichiarava lei in questi mesi. La loro vita ovviamente è cambiata con il successo di lei, ma lo stesso si può dire per la nascita della bambina. Sempre molto riservato, Andrea Bonomo non ha fatto sapere nulla di sé in questi anni. Infatti è sempre rimasto dietro le quinte. Questo permette a Giusy Ferreri di avere la serenità necessaria per portare avanti la sua carriera. Quasi coetanei, ci sono sempre l’uno per l’altro e questo è importante per superare eventuali incomprensioni e difficoltà.

