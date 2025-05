Chi è Andrea Bonomo, il corista di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025 e cosa c’entra Giusy Ferreri

Sta andando in onda la finale dell’Eurovision Song Contest 2025 e tra i cantanti in gara c’è anche Gabry Ponte con Tutta L’Italia in rappresentanza di San Marino, com’è noto l’artista è un dj e non un cantante ed infatti il brano è cantato da tre artisti, chi sono i coristi di Gabry Ponte all’ESC 2025 lo abbiamo già svelato: Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Gigi Fazio. Sono tre cantautori, parolieri ed autori ma in questi giorni il nome di Bonomo è spesso associato a Giusy Ferreri.

Andrea Bonomo, corista di Gabry Ponte all’ESC 2025 è il compagno di Giusy Ferreri? La risposta è no ma la domanda ha un suo perché. Il cantautore infatti ha lo stesso nome e cognome del compagno che da più di 15 anni è al fianco della cantante. Il compagno di Giusy Ferreri, infatti, si chiama Andrea Bonomo ma è estraneo al mondo dello spettacolo. Ha 44 anni ed di professione fa il geometra e su di lui in una scorsa intervista la cantante ha ammesso che lui è il suo punto fermo e suo primo fan. La coppia sta insieme dal 2008 e nel 2017 sono diventati della loro prima e per adesso unica figlia Beatrice che oggi ha 8 anni. Insomma il cantante che calca il palco dell’Eurovision Song Contest 2025 questa sera non ha nulla a che vedere con Giusy Ferrari.



Eurovision Song Contest 2025, Andrea Bonomo è il compagno di Giusy Ferreri? La vita privata del cantante

Chiarito che Andrea Bonomo, il corista di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest 2025 non è il compagno di Giusy Ferreri non resta che scoprire qualcosa in più sulla vita privata e la carriera del cantante e musicista. Nato a Gallarate nel 1978, Andrea Bonomo sin da piccolo si appassiona alla musica, partecipa al Festival di Sanremo 2008 con il brano Anna ma poi si dedica principalmente all’attività di autore e firma brani per artisti come Laura Pausini, Elodie ed Eros Ramazzotti. La moglie di Andrea Bonomo si chiama Giada e la coppia nel 2010 ha avuto la loro prima figlia Nilde.