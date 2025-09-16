Chi è Andrea Bonomo, compagno di Giusy Ferreri? Di professione geometra, è dal 2008 nella vita della cantante: nel 2017 l'arrivo di Beatrice

Giusy Ferreri negli anni ha preso un po’ le distanze dal mondo della musica, per godersi a pieno la sua splendida famiglia, che dal 2017 si è arricchita di un componente. La cantante, infatti, è diventata mamma di Beatrice, la bambina avuta dal compagno Andrea Bonomo. Andrea e Giusy vivono la loro storia d’amore ormai da più di quindici anni: i due, infatti, convivono da tantissimo tempo e nel 2017 hanno avuto appunto una bambina, Beatrice. Giusy e Andrea, nonostante un amore che prosegue da tanti anni, non sono mai convolati a nozze, probabilmente non sentendo l’esigenza di sposarsi. La loro famiglia, infatti, è già completa anche senza i fiori d’arancio.

Chi è Andrea Bonomo, il compagno di Giusy Ferreri: insieme dal 2008

Andrea Bonomo, il compagno di Giusy Ferreri e padre di sua figlia Beatrice, è nella vita dell’artista dal 2007. I due si sono conosciuti poche settimane prima che l’artista prendesse parte a X Factor, dunque prima che arrivasse nella sua vita il successo. Il compagno di Giusy Ferreri ha vissuto dunque ogni passo del successo della cantante, condividendone sogni e obiettivi.

Il compagno di Giusy Ferreri non appartiene al mondo dello spettacolo né della musica. L’uomo lavora infatti come geometra. “Siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro. Anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce” ha raccontato la cantante qualche tempo fa. I due, dunque, continuano a sostenersi e supportarsi nonostante ognuno viva la sua vita professionale.