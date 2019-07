ANDREA BONOMO, COMPAGNO GIUSY FERRERI/ Sempre più uniti: “non conosciamo crisi”

Andrea Bonomo è il compagno di Giusy Ferreri, la cantante italiana ospite della nuova puntata de “La mia passione“, il programma di interviste condotto da Marco Marra su Rai3. Un amore importante quello nato tra Andrea e la regina dei tormentoni dell’estate; i due sono legati da undici anni e sono diventati anche genitori della piccola Beatrice. Andrea e Giusy si sono conosciuti due settimane prima della partenza dell’avventura televisiva di X Factor e da allora sono sempre stati insieme. La cantante, intervistata dal settimanale Visto, ha raccontato come Andrea l’ha conquistata: “ironia, intelligenza, personalità e sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno”.

Andrea Bonomo, geometra e compagno di Giusy Ferreri

Classe 1979, Andrea Bonomo è un geometra nato a Abbiategrasso. Oggi vive con la compagna Giusy Ferreri e la piccola Beatrice a Vigevano. Andrea ha la stessa età di Giusy e sono felicemente fidanzati da circa 11 anni; un amore nato in concomitanza con la partecipazione di Giusy al talent show musicale televisivo di X Factor. Un rapporto che quindi ha superato il cosiddetto “boom” di notorietà che ha visto la cantante diventare una delle più famose di quell’edizione complice il successo della hit “Non ti scordar mai di me”. A starle accanto c’è sempre stato, supportandola sin dall’inizio della sua carriera artistica. Un amore che ad oggi non conosce crisi, anzi i due hanno deciso anche di ampliare la famiglia con la piccola Beatrice. Una nascita che ha cambiato in meglio la vita della cantante che ha deciso di registrare il video de Le cose che sento proprio con il compagno e la figlia: “Ho sentito forte il desiderio di realizzare il video con la presenza speciale di Beatrice e Andrea, le due anime con cui condivido il mio percorso di vita e che riempiono costantemente le mie giornate di gioia”.

Giusy Ferreri: “Con Andrea Bonomo sempre fidanzatissima”

Giusy Ferreri e Andrea Bonomo sono fidanzati da undici anni. Dal 2008 la cantante di “Jambo”, ancor prima di diventare famosa, ha trovato l’amore; un amore che ancora oggi è fortissimo. ” Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea” ha dichiarato durante un’intervista la cantante italiana che ha sottolineato come la loro storia d’amore non conosca crisi. “Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce” ha precisato la regina dei tormentoni dell’estate che quest’anno è tornata in radio con la super hit “Jambo” firmata Takagi & Ketra.



