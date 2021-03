Andrea Bonomo e Beatrice, compagno e figlia Giusy Ferreri/ “Dieci anni d’amore e…”

Geometra e schivo alla vita social e sul palco, Andrea Bonomo è noto anche per essere il compagno di una famosa interprete italiana, Giusy Ferreri. L’ex ugola d’oro di X Factor sarà sul palco di A Grande richiesta questa sera per rendere omaggio a Loredana Bertè e in molti si chiedono ancora quali siano le novità relative alla sua vita privata e, quindi, al rapporto con Andrea Bonomo. I due si avvicinano al giro di boa di dieci anni di amore incondizionato e ben quattro insieme alla loro bambina Beatrice. Ma chi è Andrea Bonomo e cosa fa nella vita? I più attenti lo avranno sentito nominare spesso sui social proprio perché la Ferrari ama immortalare momenti di vita privata e, quindi, anche in compagnia dell’adorato Andrea, ma altri ancora non lo conoscono proprio per via della sua voglia di privacy e di tenersi lontano dai riflettori. Quello che sappiamo del compagno di Giusy Ferreri è che è nato nel 1979 ad Abbiategrasso, è di Vigevano, e si occupa della sua professione di geometra con successo.

Andrea Bonomo e Beatrice, chi sono compagno e figlia Giusy Ferreri

Nonostante il successo della sua compagna, i due sono riusciti a rimanere sempre con i piedi ben saldati a terra e questo forse è la forza del loro rapporto che ormai dura da oltre dieci anni, ancora prima che la Ferreri salisse sul palco di X Factor e andasse incontro al successo e alla notorietà che l’hanno portata lontano. Spesso e volentieri è proprio lei a parlare del loro fantastico rapporto ammettendo che essere coetanei li aiuta a capire e volere le stesse cose, ha confidato ai giornali di vivere un rapporto che non conosce crisi perché, nonostante la diversità dei mondi a cui appartengono, riescono a capirsi e sostenersi forse perché sono i due risvolti della stessa medaglia. Ci saranno le nozze per loro o, magari, un secondo figlio nei prossimi mesi complice questo periodo di semilockdown o lontano dai palchi e dai live per Giusy Ferreri?



