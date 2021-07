Andrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ Lei: “é un grande padre”

Andrea Bonomo e Beatrice sono il compagno e la figlia di Giusy Ferreri, la cantante tra le protagoniste della nuova edizione dei Battiti Live, il programma musicale dell’estate di Italia 1. La cantante di “Non ti scordar mai di me” da circa dieci anni è felicemente innamorata del suo Andrea; un amore importante suggellato anche dalla nascita della figlia Beatrice nata nel 2017. La coppia vive a Vigevano e la Ferreri durante un’intervista rilasciata a Che tempo che fa da Fabio Fazio ha rivelato i pregi del suo amato compagno: “negli uomini, mi attrae l’ironia, l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno”. Il compagno della Ferreri è un uomo schivo, discreto e riservato, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo e in pochissime occasioni è apparso accanto alla cantante. Una cosa è certa: il loro legame è davvero speciale e si è arricchito ancora di più con l’arrivo di Beatrice.

Giusy Ferreri e l'amore per Andrea Bonomo e la figlia Beatrice

“E’ un grande padre” – ha anche aggiunto Giusy Ferreri su Andrea Bonomo non rivelando nessun dettaglio sulla vita privata del compagno forse proprio per rispettare la sua volontà di restare lontano dal mono dello spettacolo. Andrea Bonomo, infatti, lavora a Vigevano come geometra; un mestiere ben lontano dal mondo della musica e della discografia. “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 10 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce” – ha detto la Ferreri che nel 2017 ha annunciato proprio sui social l’arrivo della figlia Beatrice: “tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea Tanti Baci e a prestissimo. Giusy”.

