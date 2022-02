Andrea Bonomo e Beatrice, marito e figlia Giusy Ferreri/ “Stiamo insieme da 10 anni”

Andrea Bonomo e Beatrice sono il compagno e la figlia di Giusy Ferreri. La cantante, reduce dalla 72 esima edizione del Festival di Sanremo 2022 dove ha gareggiato con il brano “Miele”, sta per pubblicare il suo nuovo album di inediti. Una ripartenza per la voce di “Non ti scordar mai di me” che da circa dieci anni è felicemente innamorata di Andrea Bonomo, un geometra di Vigevano. Dal loro amore è nata anche la piccola Beatrice, la prima figlia della cantante. Proprio la Ferreri parlando del compagno ha rivelato: “é un grande padre” – aggiungendo – “sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea, ormai stiamo insieme da 10 anni. Non conosciamo crisi perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”.

Nel 2017 la nascita di Beatrice che la cantante ha annunciato via social: “tra le bellissime notizie di questa settimana vi aggiorno che Beatrice è nata il 10/9/2017 con parto naturale all’Ospedale Civile Fornaroli di Magenta (MI). Ringraziamo di cuore il reparto ostetricia e ginecologia. Stiamo benissimo e siamo appena rientrate a casa con papà Andrea Tanti Baci e a prestissimo. Giusy”.

Giusy Ferreri e la famiglia con il marito Andrea Bonomo e la figlia Beatrice

Giusy Ferreri e il marito Andrea Bonomo sono più innamorati che mai. La cantante, rivelazione di un X Factor di tanti anni fa, è anche mamma della piccola Beatrice. La coppia è legata da circa 10 anni e vive a Vigevano. In rarissime occasioni la cantante ha parlato della sua vita privata e sentimentale come quando, ospite di Che tempo che fa da Fabio Fazio, ha rivelato i pregi del compagno: “negli uomini, mi attrae l’ironia, l’intelligenza, la personalità e la sicurezza. In altre parole, le caratteristiche che ho trovato nel mio compagno”.

Proprio la riservatezza e la discrezione di Andrea hanno conquistato il cuore dell’interprete italiana.



